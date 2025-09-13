ETV Bharat / state

नामकुम रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने भारी मात्रा में बरामद किया गांजा, बिहार के चार युवक गिरफ्तार

रांचीः जिला के नामकुम रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है. प्लेटफार्म नंबर एक के मुरी छोर पर चार युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखने पर आरपीएफ की टीम ने जांच शुरू की. जिसमें उनके पास से 45.6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 4 लाख 56 रुपये आंका गया है. चारों युवक बिहार के रहने वाले हैं. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इस कार्रवाई में गिरफ्तार युवकों की पहचान निरहौ राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता– शंकर राम, गांव– हुसरी, थाना– धनहा, जिला– पश्चिम चंपारण (बिहार), राहुल पटेल, उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता– नंदकिशोर कुर्मी, गांव– रुपाही ताड़, थाना– बिटहा, जिला– पश्चिम चंपारण (बिहार), रतन राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता– स्व. चंद्रिका राम, गांव– बिनाही, थाना– बिटहा, जिला– पश्चिम चंपारण (बिहार), और कयामुद्दीन अंसारी, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता– निजामुद्दीन अंसारी, गांव– रुपहीताड़, थाना– बिटहा, जिला– पश्चिम चंपारण (बिहार) के रुप में हुई है.

दरअसल, आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम द्वारा नामकुम रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया. जांच के दौरान संदिग्ध अवस्था में भारी सामान वाले पीठू बैग लेकर बैठे चार व्यक्तियों

से जब उनके बैग में रखी वस्तुओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैग में व्यक्तिगत कपड़े और दैनिक उपयोग की चीजें हैं।.

इसपर आरपीएफ द्वारा बैग खोलने को कहा गया तो कयामुद्दीन अंसारी ने खुद बताया कि बैग में गांजा रखा है. इसके बाद चारों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया. आरपीएफ रांची के एएससी अशोक कुमार सिंह ने स्थल पर पहुंचकर DD किट और वजन मशीन की मदद से कानूनी प्रक्रिया के तहत वजन करवाया. जांच में कुल 45.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 4,56,000 रुपया है.

सभी आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर एसआई सोहन लाल द्वारा मौके पर उपस्थित गवाहों के सामने गांजा जब्त किया गया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर GRP रांची को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा गया. GRP ने इनके विरुद्ध मामला दिनांक 13.09.2025, धारा 20(b)(ii)(B)/29 NDPS अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज किया गया.