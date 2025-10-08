ETV Bharat / state

पिरान कलियर दरगाह परिसर से चार साल की मासूम अचानक लापता, पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया

हरिद्वार जिले के रुड़की में चार साल की मासूम बच्ची के किडनैपिंग का मामला सामने आया है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर से एक चार साल की मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. बताया गया है कि लापता मासूम अपनी मां के साथ दरगाह साबिर पाक में जियारत करने के लिए आई थी. घटना की जानकारी मिलते ही दरगाह क्षेत्र में हड़कंप मच गया. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना काठ ईदगाह नई बस्ती निवासी गुलशन अपनी मां आमना और चार वर्षीय बेटी साबरीन के साथ करीब एक माह पहले पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में जियारत करने के लिए आई थी. बीते एक महीने से गुलशन अपनी मां आमना और चार वर्षीय बेटी साबरीन के साथ पिरान कलियर में रह रही थी.

बताया गया है कि मंगलवार सुबह करीब दस बजे वह दरगाह परिसर में जियारत के लिए पहुंची थीं. दरगाह परिसर में जायरीनों की भारी भीड़ जमा थी. इसी भीड़-भाड़ के बीच साबरीन अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने साबरीन की दरगाह परिसर में काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.

Haridwar
चार साल की साबरीन. (ETV BHARAT)

इसके बाद परिजनों ने साबरीन को आसपास के क्षेत्रों में भी घंटों तक तलाश किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल पिरान कलियर थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गई.

इस घटना से दरगाह क्षेत्र में आए जायरीनों और स्थानीय लोगों में चिंता व दहशत का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस टीम लापता बच्ची की तलाश में जुटी हुई है. पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने बताया कि नानी आमना की तरफ से तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि बच्ची की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो अलग-अलग स्थानों पर बच्ची की तलाश में जुटी हुई हैं. आसपास के जनपदों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि किसी को बच्ची या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत ही नजदीकी पुलिस को सूचना दें.

पिरान कलियर में इससे पहले भी बच्चे चोरी होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता बच्चों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप कर उनके चेहरे की मुस्कान लौटाई है.

