गोंडा में बड़ा हादसा; जर्जर मकान गिराते समय भरभराकर ढहा, मलबे में दबे चार मजदूर, एक की मौत

सीडीओ अंकिता जैन ने बताया कि पांडेयगंज में एक जर्जर मकान ढहाया जा रहा था. इसी बीच अचानक छत भरभराकर गिर गई और चारों मजदूर दब गए. आनन-फानन में घायलों को अस्पताल भेजा गया और उनका इलाज शुरू कराया गया. घायलों में गुफरान, इंजमाम और साहिल शामिल हैं, वहीं चौथे व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है.

गोंडा : जिले में थाना कोतवाली क्षेत्र के पांडेय बाजार के मेवातियान मोहल्ले में बड़ा हादसा हो गया. रविवार दोपहर को जर्जर मकान गिराते समय भरभराकर ढह गया. हादसे में चार मजदूर मलबे में दब गये. सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गये. बड़ी मशक्कत के बाद तीन मजदरों को जिंदा निकाला गया, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई. तीनों घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल इजमाम ने बताया कि काम करने गये थे अचानक छत गिर गई. उसने बताया कि हम लोग घर गिराने का काम करते हैं, लेकिन वह ज्यादा चिटका हुआ था. इस वजह से वह गिर गया. उस वक्त चार मजदूर काम कर रहे थे. एंबुलेस आई तब निकाला गया हम लोग को. हम लोग बेहोश हो गये थे. कोई अधिकारी भी आये थे. यह पता नहीं था कि छत बैठ जाएगी, इसलिये हेलमेट नहीं पहने हुए थे. एक की मौत हो गई है, उसको मजदूर मंडी से बुलाया गया था.

देवीपाटन मंडल आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि मेवातियान मोहल्ले उसमें एक व्यक्ति अपने पुराने जर्जर मकान को खुद तुड़वा रहे थे. वहां पर पांच मजदूर काम कर रहे थे. एक व्यक्ति मकान से दूर थे तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मकान को तोड़ते समय दूसरी मंजिल की छत वह गिर गई और पहली मंजिल वाली छत भी गिर गई. चार व्यक्ति उसमें दब गये थे. चारों को निकालकर चिकित्सा के लिये अस्पताल भेजा गया. जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन व्यक्तियों का इलाज चल रहा है. इस समय हम लोग जिला अस्पताल में ही हैं.

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि थाना कोतवाली नगर को सूचना मिली थी कि मेवातियान मोहल्ले में एक मकान की छत को पांच मजदूर की ओर से तोड़ा जा रहा था. इस दौरान मकान की छत भरभराकर गिर गई. जिसमें चार लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारियों और फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से चारों दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें तीन मजदूरों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. एक व्यक्ति उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था. अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

