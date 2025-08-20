ETV Bharat / state

NHAI के सालाना पास से एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को भारी राहत, हजारों के बजाय कुछ रुपए लगेगा टोल - DELHI MUMBAI EXPRESSWAY

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पास की सुविधा के बाद चौपहिया वाहनों को अब टोल में काफी फायदा हो रहा है.

Delhi Mumbai Expressway
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे. (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 7:48 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:02 PM IST

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के सालाना पास की सुविधा शुरू होने के बाद वाहन चालकों को काफी फायदा हो रहा है. अब तक लाखों की संख्या में ये पास जारी किए जा चुके हैं. कोटा से दिल्ली और मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वाले चार पहिया वाहन (कार या जीप) चालकों को खासा लाभ मिल रहा है. उन्हें अब हजारों रुपए की जगह आने-जाने में महज 30 या 60 रुपए ही टोल चुकाना पड़ रहा है.

वाहन चालक तुषार मित्तल ने बताया कि पहले दिल्ली आने-जाने में 1200 रुपए टोल के खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब सालाना पास लेने पर यह काफी सस्ता पड़ेगा. यह वाहन चालकों के लिए काफी मददगार है. इससे यात्रा का खर्च भी कम होगा.

269 किमी का सफर, टोल केवल 15 रुपए: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का दूसरा हिस्सा कोटा जिले के चेचट से लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ तक चालू है. इस 269 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पिछले सवा साल से ट्रैफिक चल रहा है. इस पर पहले चार पहिया वाहन चालकों को 500 रुपए से ज्यादा टोल देना पड़ता था. आने-जाने में यह खर्च 1000 रुपए से अधिक हो जाता था, लेकिन एनएचएआई के सालाना पास के बाद अब इस पूरे सफर का टोल केवल 15 रुपए रह गया है. कोटा जिले का यह हिस्सा सबसे पहले खोला गया था, जिस पर पहले से ही भारी ट्रैफिक है. इस रास्ते के जरिए उज्जैन-इंदौर जाने वाले लोग भी सीधे एक्सप्रेसवे और फिर दूसरे नेशनल हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हो जाएगी आधी रकम की वसूली: वर्तमान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा से आने-जाने में सालाना पास धारकों को केवल 60 रुपए का टोल देना होगा, जबकि बिना सालाना पास के केवल कोटा से दिल्ली का टोल ही 600 रुपए से ज्यादा है. ऐसे में जब एक वाहन चालक एक बार दिल्ली जाकर वापस आएगा, तो इसी एक यात्रा में सालाना पास की आधी राशि की वसूली हो जाएगी. बिना पास के इस ट्रिप का टोल करीब 1200 रुपए बनेगा, जबकि 3000 रुपए के सालाना पास से 200 ट्रिप की अनुमति मिलती है, जिसमें प्रति यात्रा (आना-जाना मिलाकर) केवल चार टोल काउंट होंगे. हालांकि, जब एक्सप्रेसवे कोटा से सीधा पूरा चालू हो जाएगा, तब वाहन चालकों के लिए केवल दो टोल काउंट (आना और जाना) में ही काम चल जाएगा, यानी महज 30 रुपए टोल में ही दिल्ली से आया-जाया जा सकेगा.

क्या कहते हैं एनएचएआई अधिकारी:

"एनएचएआई के सालाना पास के जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार चालकों को सुविधा मिल रही है. एक इंटरचेंज से दूसरे इंटरचेंज तक की यात्रा को एक ही काउंट किया जा रहा है. ऐसे में कोटा से चार पहिया वाहन दिल्ली जा रहा है, तो उसे लबान पर उतरकर वापस कुश्तला से चढ़ना पड़ रहा है. इस तरह दो बार इंटरचेंज होने के चलते उसे 30 रुपए टोल देना पड़ रहा है. जबकि चेचट से मध्य प्रदेश बॉर्डर तक का टोल केवल 15 रुपए ही लग रहा है."

- संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI कोटा

"सालाना पास से पहले के मुकाबले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिल रही है. दिल्ली की मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी अभी नहीं है. सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा व गुजरात के कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है. सीधी कनेक्टिविटी होने पर दिल्ली से मुंबई के 1300 किमी के सफर का टोल (सालाना पास पर) महज 15 रुपए होगा. अभी भी अच्छा-खासा ट्रैफिक चल रहा है. जहां एक्सप्रेसवे चालू नहीं है, वहां से वाहन उतरकर दूसरे हाईवे पर चले जाते हैं और दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं, जिसमें उन्हें कम टोल ही देना पड़ता है. बिना सालाना पास के वाहन चालकों से पूरा टोल वसूला जा रहा है."

- बीएस यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI दौसा

