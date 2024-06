ETV Bharat / state

चमोली में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, बीच नदी में पलटी राफ्ट, टापू पर फंसे पर्यटक - Four tourists stranded on an island

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jun 9, 2024, 12:47 PM IST

चमोली में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा ( Etv Bharat )

चमोली: उत्तराखंड में चमोली जिले शनिवार को राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां पर्यटक की राफ्ट बीच नदी में पलट गई थी. इस वजह से कई पर्यटक नदी के बीच बने टापू पर फंस गए थे. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर टापू पर फंसे लोगों को बाहर निकाला. दरअसस, पंजाब के कुछ पर्यटक चमोली जिले में लंगासू के पास अलकनंदा नदी में राफ्टिंग कर रहे थे, तभी अचानक तेज बहाव में बीच नदी के राफ्ट पलट गई. हादसे के वक्त राफ्ट में 9 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से पांच तो तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन चार पर्यटक नदी तेज बहाव में बहते हुए बीच टापू पर फंस गए. एसडीआरएफ की टीम ने टापू पर फंसे पर्यटकों की किया रेस्क्यू. (ईटीवी भारत.) पानी का बहाव तेज होने के कारण पर्यटकों की नदी पार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी. इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टापू पर फंसे सभी चार पर्यटकों को सुरक्षित किनारे पर लेकर आए. प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग देवेंद्र रावत ने बताया कि सभी पर्यटको को सकुशल निकाला गया है. इन दिनों नदियों में पानी बढ़ने लगा है. इसीलिए नदियों के आसपास काफी ध्यान से जाए.