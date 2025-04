ETV Bharat / state

बिहार में गायब हो रहे बच्चे..9वीं क्लास में एडमिशन लेने निकले चार किशोर लापता - SAMASTIPUR TEENAGERS MISSING

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 7, 2025 at 9:57 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:43 AM IST 3 Min Read

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से एक महीने के अंदर दूसरी बार छात्रों के लापता होने का मामला सामन आया है. समस्तीपुर में तीन छात्राओं के रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद इस बार चार किशोर गायब हो गये हैं. स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चारों किशोर एक साथ घर से निकले थे, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे हैं. मामला जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महथी दक्षिण पंचायत का है. एक साथ चार किशोर लापता: परिजनों ने अपने सगे संबंधियों के यहां खोजने के बाद पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महथी दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या-4 से एक साथ चार किशोर लापता हो गये हैं. मिली जानकारी के अनुसार चारों बच्चे एक साथ अपने स्कूल नौवीं का एडमिशन कराने की बात कह कर घर से निकले थे. वहीं जब शाम तक घर नहीं पहुंचे तब परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया. नहीं मिला लापता किशोरों का सुराग: आस-पड़ोस के साथ ही नाते रिश्तेदारों के यहां भी पीड़ित परिवार ने पूछताछ की लेकिन कहीं भी किशोर को लेकर जानकारी नहीं मिली. गायब किशोर में गांव के ब्रह्मदेव राउत का 14 वर्षीय पुत्र नैतिक राज, कमलेश दास के 15 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार दास, संजय दास के 14 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार और सुरेश यादव के 12 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार यादव शामिल है. क्या कहती है पुलिस?: बता दें कि यह पूरा मामला 3 अप्रैल का ही है. जब गांव के ही चारों किशोर एक साथ स्कूल नौंवी में एडमिशन कराने को लेकर एक साथ घर से निकले थे. वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने कहा कि पीड़ित परिवार ने थाना में आवेदन दिया है. जांच में पता चला है कि चारों नामांकन के लिए घर से निकले थे. प्रतीत हो रहा है कि विचार कर चारों गायब हो गये हैं. सभी के परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

"पीड़ित परिवार ने थाना में आवेदन दिया है. जांच से पता चला है कि चारों नामांकन के लिए घर से निकले थे और ऐसा लगता है कि सोच-समझ कर गायब हो गए हैं. परिजनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है."-आनंद कुमार कश्यप, थानाध्यक्ष एक महीने के अंदर दूसरी वारदात: गौरतलब हो कि इससे पहले भी पिछले महीने समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र से तीन छात्राएं रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं थी. मार्च महीने नों 9वीं कक्षा की छात्राएं थीं, जो परीक्षा देने स्कूल गई थीं, हालांकि इस मामले में पुलिस ने तीनों लड़की को यूपी के गोंडा स्टेशन से बरामद की थी. ते तीनों लड़की स्कूल परीक्षा देने गयी थी और लापता हो गयी थी. पढ़ें-बिहार में तीन छात्राएं रहस्यमय तरीके से लापता, परीक्षा देने गयी तो वापस नहीं आयी

