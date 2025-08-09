Essay Contest 2025

बाड़मेर की बेटियां राष्ट्रपति भवन में मनाएंगी रक्षाबंधन, प्रसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बांधेंगी राखी - RAKSHA BANDHAN 2025

बाड़मेर की चार बेटियां दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी.

चार छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापिका
चार छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापिका (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 9:24 AM IST

बाड़मेर : रक्षाबंधन का पर्व पर राजस्थान के बाड़मेर जिले के लिए गौरव ओर सम्मान का क्षण लेकर आया है. आज जिले की चार बेटियां देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन समारोह में शामिल होंगी. यह बेटियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के साथ ही एक विशेष तस्वीर भी भेंट करेंगी. यह अवसर न केवल इन बेटियों के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है.

यह गौरवशाली अवसर जिले के रामसर पंचायत समिति के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सियानी (Type-III) में अध्यनरत चार बालिकाओं को मिला है. इन बालिकाओं का चयन राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन समारोह के लिए किया गया है. विद्यालय की प्रधानाध्यापिका राज राजेश्वरी उपाध्याय के नेतृत्व में ये बालिकाएं दिल्ली पहुंच गई हैं. इन बेटियों और उनके परिवारों में इस खबर से खुशी का माहौल है. सभी किसान परिवारों से आने वाली इन बेटियों के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा है.

पढे़ं. राखी बंधवाकर भावुक हुए सीएम शर्मा, बोले-'आपका यह भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध'

प्रधानाध्यापिका राज राजेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा पूजा कुमारी, कक्षा 11वीं की कमला और रेशू, और कक्षा 12वीं की छात्रा नोखों का चयन इस समारोह के लिए हुआ है. यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव होगा और वे इसे हमेशा याद रखेंगी. समारोह में शामिल होने के लिए इन चारों बालिकाओं के साथ वो दिल्ली पहुंच गई हैं और आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगी.

आज रक्षाबंधन के दिन ये बेटियां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भाग लेंगी. वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी और उन्हें अपने हाथों से बनाई गई एक विशेष 'नाम पट्टिका' भेंट करेंगी. बेटियों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पल उनके लिए बहुत खास है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें देश की राष्ट्रपति से मिलने का ऐसा अवसर मिलेगा.

