पटना: बिहार एसटीएफ की नारकोटिक्स सेल ने शुक्रवार को पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया. गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि ऑटो से कुछ लोग गोपालपुर थानाक्षेत्र के कनौजी कछुआरा गांव में अफीम लेकर आ रहे थे. इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने विशेष टीम गठित की.

ऑटो में ले जा रहे थे अफीम: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 के नेतृत्व में गठित टीम ने कनौजी कछुआरा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास एक हरे रंग का ऑटो देखा. ऑटो से दो व्यक्ति और दो अन्य बाइक सवार सफेद झोला लेकर एक नवनिर्मित मकान की ओर बढ़ रहे थे. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो चारों तस्कर भागने लगे. हालांकि पुलिस बल ने सभी को धर दबोचा.

पुलिस ने की आरोपियों की पहचान: पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकेश कुमार, अजीत कुमार, श्रवण कुमार और जयराम भारती के रूप में हुई. पूछताछ में मुख्य आरोपी मुकेश कुमार ने खुलासा किया कि वे गया से अफीम लेकर आए थे. इसके आधार पर पुलिस ने मुकेश के घर पर छापेमारी की, जहां से इलेक्ट्रॉनिक तराजू और चार मिक्सर मशीनें बरामद हुईं, जिनका उपयोग अफीम सुखाने में किया जाता था.

भारी मात्रा में अफीम और नगदी जब्त: छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40.178 किलोग्राम अफीम और 6 लाख 62 हजार 600 रुपये नगद बरामद किए. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, मुकेश की निशानदेही पर मालसलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज मंडी में एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय से सात बोरियों में करीब तीन क्विंटल डोडा भी जब्त किया गया.

मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास: जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी मुकेश कुमार नालंदा का निवासी है और वह लंबे समय से गया, मोतिहारी, झारखंड और पंजाब में अफीम की तस्करी में शामिल रहा है. वह एनसीबी चंडीगढ़ के कांड संख्या 11/23 में भी वांछित है, जिसमें 1805 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ था। इस संबंध में एसटीएफ ने एनसीबी चंडीगढ़ को सूचना दे दी है.

झारखंड के अन्य आरोपी: गिरफ्तार अन्य आरोपियों में अजीत कुमार (बोकारो, झारखंड), श्रवण कुमार (चतरा, झारखंड) और जयराम भारती (चतरा, झारखंड) शामिल हैं. पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है ताकि तस्करी के नेटवर्क का और खुलासा हो सके. यह कार्रवाई बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

क्या कहते हैं पटना एसएसपी: पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. मुख्य आरोपी मुकेश कुमार लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल है.

"बरामद सामग्री और नगदी से तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. हम अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रहे हैं और इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी पटना

