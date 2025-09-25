ETV Bharat / state

बिहार में बड़ी कार्रवाई, पांच करोड़ की हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

भोजपुर : बिहार की भोजपुर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. गीधा थाना क्षेत्र में 4 हेरोइन तस्करों को धर दबोचा है. जिनके पास से तीन किलो हेरोइन समेत अन्य सामान बरामद किये गये हैं. बरामद हेरोइन का सरकारी मूल्य तीन करोड़ रुपये है, जबकि इसका बाजार मूल्य अनुमानतः पांच करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है.

भोजपुर में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त : मामले में सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि भोजपुर पुलिस कप्तान को जिले में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के आलोक में कई थाना क्षेत्र में एसएच-एनएच एवं अन्य रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई. साथ ही वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की गई.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई : इसी क्रम में गुरुवार को गीधा थाना क्षेत्र के गीधा ओवरब्रिज के पास एक कार कायमनगर की ओर से आकर तेजी से अंडरपास की ओर उतरी. इस दौरान गश्त और निगरानी कर रही गीधा पुलिस ने उस कार की संदिग्ध एक्टिविटी देख उसे रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगी. जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए चारो तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया.

''जब कार की तलाशी ली गयी तो उसमें चार युवक सवार मिले जिन्होंने पुलिस के सवालों का उचित जवाब नहीं दिया. गीधा पुलिस ने जब थानाध्यक्ष टिंकू कुमार के नेतृत्व में कार की विस्तृत छानबीन की तो पुलिस के होश उड़ गए. कार में तीन किलोग्राम हेरोइन समेत अन्य कई चीजें पाई गई, जिसके बाद तुरंत कार सवार चारों युवकों को धर दबोचा गया. पकड़े गए चारो युवक भोजपुर जिले के ही हैं.''- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2