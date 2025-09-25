बिहार में बड़ी कार्रवाई, पांच करोड़ की हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

बिहार में बड़ी कार्रवाई, पांच करोड़ की हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार
Published : September 25, 2025 at 9:00 PM IST
भोजपुर : बिहार की भोजपुर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. गीधा थाना क्षेत्र में 4 हेरोइन तस्करों को धर दबोचा है. जिनके पास से तीन किलो हेरोइन समेत अन्य सामान बरामद किये गये हैं. बरामद हेरोइन का सरकारी मूल्य तीन करोड़ रुपये है, जबकि इसका बाजार मूल्य अनुमानतः पांच करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है.
भोजपुर में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त : मामले में सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि भोजपुर पुलिस कप्तान को जिले में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के आलोक में कई थाना क्षेत्र में एसएच-एनएच एवं अन्य रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई. साथ ही वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की गई.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई : इसी क्रम में गुरुवार को गीधा थाना क्षेत्र के गीधा ओवरब्रिज के पास एक कार कायमनगर की ओर से आकर तेजी से अंडरपास की ओर उतरी. इस दौरान गश्त और निगरानी कर रही गीधा पुलिस ने उस कार की संदिग्ध एक्टिविटी देख उसे रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगी. जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए चारो तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया.
''जब कार की तलाशी ली गयी तो उसमें चार युवक सवार मिले जिन्होंने पुलिस के सवालों का उचित जवाब नहीं दिया. गीधा पुलिस ने जब थानाध्यक्ष टिंकू कुमार के नेतृत्व में कार की विस्तृत छानबीन की तो पुलिस के होश उड़ गए. कार में तीन किलोग्राम हेरोइन समेत अन्य कई चीजें पाई गई, जिसके बाद तुरंत कार सवार चारों युवकों को धर दबोचा गया. पकड़े गए चारो युवक भोजपुर जिले के ही हैं.''- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2
अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध बिहार STF और #भोजपुर_पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 04 अभियुक्त गिरफ्तार...— Bhojpur Police (@bhojpur_police) September 25, 2025
गीधा थानांतर्गत आसूचना संकलन के आधार पर वाहन चेकिंग के क्रम में एक चारपहिया वाहन से 3.075 कि0ग्रा0 हेरोइन, 5 मोबाइल फोन, 8 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, pic.twitter.com/Ip9DLP78Tn
कौन-कौन पकड़ा गया ? : पकड़े गए चारो युवको में कार का चालक कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बलुआ निवासी लक्ष्मण लाल का बेटा विशाल कुमार, उदवंतनगर के छोटकी सासाराम निवासी राजकुमार राम के बेटा अरुण कुमार, शाहपुर थाना क्षेत्र के रानीसागर निवासी और वर्तमान में आरा के मौलाबाग में रह रहे अजय कुमार पंडित के बेटे अभिषेक पंडित और बबुरा थाना क्षेत्र के देवरिया निवासी मिथिलेश्वर सिंह का बेटा राहुल सिंह शामिल हैं.
पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चारो तस्करों से पूछताछ की गई है. हेरोइन जैसे मादक और महंगे नशीले पदार्थ की तस्करी के चैनल और स्थानीय हैंडलरो और माफियाओं को चिन्हित किया गया है. इनकी निशानदेही पर अन्य माफियाओं को चिंहित किया जा रहा है.
