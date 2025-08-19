कोंडागांव: बस्तर के कोंडागांव में एक साथ 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण करने वाले सभी चारों नक्सलियों पर कुल 22 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इसमें एक नक्सली दंपति हैं. कोंडागांव पुलिस इस सरेंडर को बड़ी कामयाबी मान रही है.

नक्सलवाद से नक्सलियों का मोह भंग: अधिकारी बताते हैं कि लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई, संगठन के अंदरूनी मतभेद, वरिष्ठ नक्सलियों का आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की चाह ही इन नक्सलियों के सरेंडर का कारण बनी.इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से भी माओवादी प्रभावित होकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

सरेंडर नक्सलियों की पहचान

लक्ष्मण कोर्राम उर्फ जुन्नू , कोतरी एरिया कमेटी प्रभारी, DVCM, 8 लाख रुपये का था इनाम नक्सली मड्डो उर्फ जरीना , 5 लाख रुपये का इनाम नक्सली पांडूराम, एक लाख रुपये का इनाम सखाराम , नक्सलियों का डॉक्टर, 8 लाख रुपये का इनाम

नक्सलियों की क्राइम कुंडली: सरेंडर करने वाले नक्सली फायरिंग, हत्या, लूट और अपहरण जैसी वारदातों में शामिल थे. इसके अलावा ये सड़क ब्लॉक करने की भी घटना में शामिल रहे हैं. लक्ष्मण कोर्राम और उसकी पत्नी जरीना कई पुलिस मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं. इसके अलावा ग्रामीणों की हत्या में भी ये नक्सली शामिल थे. सखाराम कई जवानों की शहादत वाली बड़ी घटनाओं में आरोपी रहा है.

सरेंडर नक्सलियों को नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया गया है. सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है. इन्हें पुनर्वास योजना के तहत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. सभी नक्सलियों ने एसपी वाय अक्षय कुमार के सामने सरेंडर किया है. उनके साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट भावेश चौधरी मौजूद रहे. चारों नक्सलियों का सरेंडर कोंडागांव पुलिस बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. बस्तर के सात जिले नक्सल प्रभावित हैं. इसमें बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर शामिल है