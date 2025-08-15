ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर मिली आजादी, सतना केंद्रीय जेल से चार सगे भाई एक साथ रिहा - INDEPENDENCE DAY 2025

मध्य प्रदेश के सभी जेलों से करीब 156 बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया गया. ये बंदी अलग- अलग जेलों में काट रहे थे अपने गुनाहों की सजा.

Satna Central Jail
सतना के केंद्रीय जेल से 17 बंदियों को आजादी मिली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:31 PM IST

सतना: 15 अगस्त के अवसर पर सतना के केंद्रीय जेल से आज 17 बंदियों को आजादी मिली. वहीं इन 17 बंदियों में से चार बंदी सगे भाई और दो बंदी लखपति बनकर जेल से आजाद हुए हैं. जेल प्रबंधन द्वारा बंदियों को एक फलदार पौधा एवं भागवत गीता उपहार स्वरूप दिया गया.

मध्य प्रदेश के सभी जेलों से करीब 156 बंदियों को आज यानि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया गया. ये बंदी अलग- अलग मामलें में जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे थे. सजा पूरी होने के बाद इन बंदियों को रिहा किया गया है. इसी के तहत सतना केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास के 17 बंदी जेल मुख्यालय के आदेश पर सजा भुगत कर रिहा किए गए.

जेल अधीक्षक ने बंदियों को एक पौधा और भागवत गीता उपहार स्वरूप दिया

रिहा होने वाले बंदियों में सतना के 4, मैहर का 1, छतरपुर के 10, पन्ना और सिहोर के 1-1 बंदी सजा भुगत कर रिहा हुए. रिहा होने वाले बंदियों में 3 बंदी खुली जेल के भी सम्मिलित हैं. रिहाई पर बंदियों को जेल अधीक्षक लीना कोष्टा द्वारा एक पौधा और भागवत गीता उपहार स्वरूप दी गई. ताकि वह अपने जीवन में आगे चलकर सामाजिक रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें.

बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जेल के अंदर 17 बंदियों में से चार सगे भाई कृपाल यादव, भागवत यादव, गोपाल यादव, राजू यादव एक साथ आजाद हुए हैं. चारों भाई छतरपुर जिले के छुलहा पुरवा ग्राम के निवासी हैं. इनका पड़ोसी टिकरी गांव के निवासी लोधी परिवार दादू लोधी, राजाराम लोधी, राम लोधी से जमीनी विवाद वर्ष 2010 में हुआ था.

हत्या के मामले में 2012 को न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

जिसमें मारपीट के दौरान चारों ने लोधी परिवार के दादू राजाराम और राम लोधी को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था. 8 अगस्त वर्ष 2012 को न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और छतरपुर से इन्हें सतना केंद्रीय जेल भेजा गया था. जहां चारों भाइयों को आज 15 अगस्त 2025 को रिहा कर दिया गया है.

इन चारों भाइयों ने केंद्रीय जेल में रहकर पारिश्रमिक के रूप में करीब 3 लाख की राशि पाई है, जिसे जेल प्रशासन द्वारा उन्हें सौंप दिया गया है. इसके अलावा जेल से ददोली जोशी एवं राजेश मावसी दोनों लखपति बनकर निकले हैं. जिसमें ददोली को 1 लाख 13 हजार 186 रुपये व राजेश को 1 लाख 7 हजार 23 रुपये पारिश्रमिक के रूप में जेल प्रशासन द्वारा दिया गया.

