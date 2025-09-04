बरेली : जिले के जीआरपी थाने में गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया. मामला 2 सितंबर की शाम का बताया जा रहा है. गोली चलने से जीआरपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गया. जीआरपी थाने में गोली चलने के मामले में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

जीआरपी के मुताबिक, मंगलवार देर रात जीआरपी थाने में सिपाही छोटू कुमार और मनोज कुमार ट्रेन में ड्यूटी पर जाने के लिए मुंशी से पिस्टल ले रहे थे, तभी पिस्टल चेक करते वक्त अचानक एक के बाद एक गोलियां चल गईं. इस दौरान थाना प्रभारी इंस्पेक्टर परवेज अहमद और एक सिपाही घायल हो गया. जीआरपी थाने के कमरे में अचानक चली गोलियों से थाने के अंदर हड़कंप मच गया और आनन-फानन में दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया. बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर की नाक को छूते हुए गोली निकल गई, जबकि सिपाही के माथे से हल्की सी खरोंच आई है.

जीआरपी के क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात ट्रेन में ड्यूटी पर जाते वक्त दो सिपाहियों को मुंशी के द्वारा पिस्टल दिया जा रहा था. पिस्टल को चेक करते वक्त अचानक एक के बाद एक दो गोलियां चल गईं. दीवार से टकराकर एक गोली इंस्पेक्टर परवेज अहमद की नाक को छूते हुए निकल गई और सिपाही के माथे पर हल्की चोट आई है. फिलहाल लापरवाही बरतने के मामले में जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक परवेज अहमद, मुंशी मोनू कुमार और सिपाही छोटू व मनोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

