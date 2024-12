ETV Bharat / state

एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे स्पेशलाइज्ड थाने, इन छह बड़े शहरों को मिलेगा फायदा - FOUR IN ONE POLICE STATION

Published : 6 hours ago

रांची: झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहरों में सभी स्पेशलाइज्ड थाने को एक ही भवन में शिफ्ट किए जाएंगे. डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है. क्या है स्पेशलाइज्ड थाने का योजना झारखंड के बड़े शहरों में साइबर, महिला, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एचटीयू) और एससी-एसटी थानों को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा यानी कि अब एक ही भवन में शहर के चार प्रमुख थाने रहेंगे. इसके लिए योजना की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. झारखंड के डीजीपी की इस महत्वपूर्ण योजना को हरी झंडी मिल चुकी है. इंटीग्रेटेड थाना भवन की पूरी योजना ही डीजीपी अनुराग गुप्ता के द्वारा तैयार की गई है. थाने को लेकर जानकारी देते डीजीपी (ETV BHARAT) डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड के बड़े शहरों में अब एक ही भवन में चार थाने होंगे. इसके लिए एक बहुमंजिला भवन तैयार किया जा रहा है. डीजीपी ने बताया कि हर जिले में एक ही एससी-एसटी, महिला, एचटीयू और साइबर थाने होते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी का भार पूरे शहर पर होता है. हर शहर में ये सभी थाने खुल तो गए हैं, लेकिन इन थानों में संसाधन की भारी कमी है. ऐसे में अब एक विशेष भवन जो हर तरह के संसाधन से परिपूर्ण रहेगा, उसमें एक साथ इन चारों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि एक ही स्थान पर जाने से आम लोगों की चार तरह की सुनवाई हो सकेंगी.