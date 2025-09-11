छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चार लोगों की हत्या, शवों को सब्जी के खेत में छिपाया
छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक शहरों में शुमार रायगढ़ में चार मर्डर से हड़कंप मच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 4:58 PM IST
रायगढ़: गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक साथ 4 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है. जिले की पुलिस के मुताबिक एक आदिवासी दंपत्ति और उनके दो नाबालिग बच्चों की कथित तौर पर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी. उसके बाद उनके शवों को उनके घर के एक सब्जी के बगीचे में छिपा दिया.
खरसिया क्षेत्र में हुई वारदात: यह पूरी घटना खररसिया क्षेत्र के ठुसेकेला गांव में हुई. इस गांव के राजीव नगर इलाके में बीते दो दिनों से तेज बदबू आ रही थी. इसकी शिकायक इलाके के लोगों ने पुलिस को दी. उसके बाद गुरुवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. रायगढ़ के एसपी ने भी मौके का जायजा लिया. रायगढ़ के एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि हमें गुरुवार को चार लोगों की लाश ठुसेकेला के राजीव नगर से मिली है.
घर के पिछवाड़े में स्थित सब्जी के बगान से चार लोगों के शव मिले हैं. सभी चारों शवों को गोबर के ढेर के नीचे दबाया गया था. इसमें एक पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव बरामद हुए हैं- दिव्यांग पटेल, एसपी, रायगढ़
चारों मृतकों की हुई पहचान: रायगढ़ के एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि मृतकों की पहचान हो गई है.इसमें बुधराम उरांव (45 साल), उनकी पत्नी सहोदरा (40 साल), बेटे अरविंद (12 साल) और बेटी शिवांगी (5 साल) के रूप में हुई है. मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को बुला लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया: रायगढ़ पुलिस ने बताया है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.एसपी ने बताया कि मंगलवार को इनसे मिलने एक परिचित आए थे. हम उसकी जांच कर रहे हैं. एसपी ने बताया कि टंगिया से वार कर हत्या की गई है. हमें जांच में जैसे जैसे आगे लीड मिलेगी हम बताते जाएंगे. अभी फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से आगे की जांच की जा रही है.