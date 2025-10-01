ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; ललितपुर में ट्रक की टक्कर से दो की मौत, बांगरमऊ में मासूम समेत दो की गई जान

ललितपुर/उन्नाव : यूपी के ललितपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार की दोपहर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहीं उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये.

पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक ने बताया कि अमरपुर मंडी के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और एक घायल है. घायल को उपचार के लिये भेज दिया गया है. मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चीरा निवासी निकीश (26) अपनी मां शिमला (47) और सेवंती (37) के साथ बुधवार को बाइक से घर लौट रहे थे. तीनों अमरपुर गल्ला मंडी के पास पहुंचे थे, कि तभी रांग साइड से तेज गति में आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.



हादसे में बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्काल एंबुलेंस की सहायता से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने निकीश व उसकी मां शिमला को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सेवंती की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया.

बांगरमऊ में सड़क हादसे में दो की मौत, कई घायल : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हरदोई-उन्नाव मार्ग पर आलमपुर रेतवा गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये.



