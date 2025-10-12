पूर्व सरपंच पर हमले के मामले में भाजपा नेता सहित 4 गिरफ्तार
भीलवाड़ा में राजनीतिक रंजिश के चलते पूर्व सरपंच पर हमले के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 12, 2025 at 6:09 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता पर हमला किया गया था. हमले में घायल पूर्व सरपंच हरफूल जाट को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब इस मामले में पुलिस ने एक भाजपा नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते हमला किया गया.
कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम सुवाणा पंचायत समिति की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने तलवार से हमला कर घायल कर दिया था. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. इस मामले में पुरानी राजनितिक रंजिश के चलते भाजपा नेता बालू लाल आचार्य, उनके पुत्र गोपाल आचार्य, भतीजे अक्षय आचार्य के साथ ही सहयोगी मनीष साल्वी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं इस मामले में अन्य सहयोगी घनश्याम नायक की तलाश जारी है.
हमले के मामले में गिरफ्तार गोपाल, अक्षय और मनीष की रविवार शाम मौका तस्दीक करवाई गई. इस दौरान पुलिस ने मुख्य बाजार में आरोपियों की परेड भी निकाली गई. पुलिस द्वारा गिरफ्तार भाजपा नेता के साथ राजनीतिक रंजिश के चलते कुछ दिनों पूर्व हरफूल जाट ने मारपीट की थी. जिसके कारण बालूलाल आचार्य की सार्वजनिक रूप से हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए उनके पुत्र, भतीजा व एक सहयोगी ने कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमला किया था.