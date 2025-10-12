ETV Bharat / state

पूर्व सरपंच पर हमले के मामले में भाजपा नेता सहित 4 गिरफ्तार

भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता पर हमला किया गया था. हमले में घायल पूर्व सरपंच हरफूल जाट को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब इस मामले में पुलिस ने एक भाजपा नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते हमला किया गया.

कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम सुवाणा पंचायत समिति की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने तलवार से हमला कर घायल कर दिया था. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. इस मामले में पुरानी राजनितिक रंजिश के चलते भाजपा नेता बालू लाल आचार्य, उनके पुत्र गोपाल आचार्य, भतीजे अक्षय आचार्य के साथ ही सहयोगी मनीष साल्वी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं इस मामले में अन्य सहयोगी घनश्याम नायक की तलाश जारी है.