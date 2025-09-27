ETV Bharat / state

नूंह में तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत, गहराई का अंदाजा ना हो पाने से हादसा

नूंह : हरियाणा के नूंह के सालाहेड़ी गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार की दो महिलाओं और दो बच्चियों की मौत हो गई. मृतका दोनों महिलाएं जमशिदा (40) पत्नी नसीम और मकीना (35) पत्नी शमीम आपस में जेठानी देवरानी थी जो कि परिवार के साथ गांव से थोड़ी दूर अपने खेत बने मकान में रहा करती थी. शनिवार दोपहर दोनों अपनी 12-12 साल की बेटियां सोफिया और सुमईया के साथ नजदीक दूसरे के खेत में बने तालाब में कपड़े धोने गई थी. कपड़े धोने के दौरान उनकी बच्चियां तालाब में नहाने लगी, लेकिन करीब 10 फीट गहराई के इस तालाब का उन्हें अंदाजा नहीं लगा और बच्चियां डूबने लगी. ऐसा देख दोनों महिलाएं भी बच्चियों को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी, लेकिन बच्चियों को बचाने के दौरान दोनों महिलाएं भी इस तालाब में डूब गई.