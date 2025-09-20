ETV Bharat / state

कुशीनगर में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में दो युवकों की मौत, बदायूं में कार पलटने से 2 ने दम तोड़ा

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत
सड़क हादसे में चार लोगों की मौत (Photo Credit; Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर/बदायूं: यूपी के अलग-अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. हादसों में चार युवकों की मौत हुई है. पहला हादसा कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में हुआ. यहां दो दोस्तों की मौत हो गई. दूसरा हादसा बदायूं में हुआ. यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार पलटने से दो युवक की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है.


कुशीनगर में सड़क हादसा: पुलिस के अनुसार कुशीनगर के रामकोला नगर में कप्तानगंज मार्ग पर स्थित नगर पंचायत कार्यालय के सामने शुक्रवार की रात 10 बजे राज (22) कुशवाहा और बिट्टू (23) उर्फ कमल एक ही बाइक से घर जा रहे थे. इस दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में राज कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया. बिट्टू की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई. रामकोला थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है.

बदायूं में कार पलटी: पुलिस के मुताबिक सनी अग्रवाल (28) और अंशुल वार्ष्णेय (30) शुक्रवार की शाम कार से बरेली से अपने घर बदायूं लौट रहे थे. इस दौरान उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.




For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN KUSHINAGARROAD ACCIDENT IN BADAUNKUSHINAGAR NEWSBADAUN NEWSROAD ACCIDENT IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.