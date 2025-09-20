ETV Bharat / state

कुशीनगर में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में दो युवकों की मौत, बदायूं में कार पलटने से 2 ने दम तोड़ा

कुशीनगर/बदायूं: यूपी के अलग-अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. हादसों में चार युवकों की मौत हुई है. पहला हादसा कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में हुआ. यहां दो दोस्तों की मौत हो गई. दूसरा हादसा बदायूं में हुआ. यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार पलटने से दो युवक की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है.



कुशीनगर में सड़क हादसा: पुलिस के अनुसार कुशीनगर के रामकोला नगर में कप्तानगंज मार्ग पर स्थित नगर पंचायत कार्यालय के सामने शुक्रवार की रात 10 बजे राज (22) कुशवाहा और बिट्टू (23) उर्फ कमल एक ही बाइक से घर जा रहे थे. इस दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में राज कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया. बिट्टू की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई. रामकोला थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है.



बदायूं में कार पलटी: पुलिस के मुताबिक सनी अग्रवाल (28) और अंशुल वार्ष्णेय (30) शुक्रवार की शाम कार से बरेली से अपने घर बदायूं लौट रहे थे. इस दौरान उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.









