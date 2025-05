ETV Bharat / state

गिरिडीह में अलग-अलग सड़क हादसों ने चार की मौत, सरकारी अनाज ढोने वाला वाहन पलटा - FOUR PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT

हादसे के बाद मृतक के परिजन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 14, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:31 PM IST 2 Min Read

गिरिडीह: गिरिडीह में अलग अलग जगहों सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. पहले हादसे में डोर स्टेप स्टॉप डिलीवरी का एक वाहन पलट गया. इस घटना में वाहन चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया. जानकारी में बताया कि मृतकों में खैरागढ़ा निवासी जयलाल महतो और जामतारा निवासी असगर अंसारी शामिल हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना को लेकर बताया गया कि पुराना ब्लॉक स्थित जेएसएफसी गोदाम से सरकारी अनाज को पीडीएस डीलर के पास पहुंचाना था. ऐसे में डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता संजय राम के मालवाहक में अनाज को लोड हुआ. वह अनाज को लेकर जीतकुंडी स्थित मरांग बुरु के स्वयं सहायता समूह और लखी राम हेंब्रम डीलर के पास पहुंचा और जब अनाज को अनलोड करने के बाद वाहन वापस लौट रहा था तभी गाड़ी संतुलन बिगड़ गया जिससे वह पलट गया. अलग अलग हादसे ने चार की मौत (Etv bharat) छात्र की मौत

दूसरी घटना ताराटांड की है. यहां एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक का नाम निलेश था जो झरहा का रहने वाला था. जानकारी में सामने आया है कि मृतक निलेश, शिबू सोरेन इंटर कॉलेज का छात्र था.

Last Updated : May 14, 2025 at 2:31 PM IST