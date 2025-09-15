ETV Bharat / state

शिमला में दर्दनाक हादसा, गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोगो की मौत

शिमला में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. यहां खोला कैंची के पास पिकअप के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई.

पलटी हुई पिकअप
पलटी हुई पिकअप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
शिमला: प्रदेश में बरसात के मौसम सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. इन जानलेवा सड़कों पर सफर करना जानलेवा बनता जा रहा है. सोमवार को शिमला जिला के कोटखाई थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोग नेपाली मजदूर बताए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार कोटखाई में स्थित रामनगर के खोला कैंची के पास ये पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई है. गाड़ी के खाई में गिरते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही कोटखाई थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई. घायलों को तुरंत खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के समय गाड़ी में सात लोग सवार थे. इसमें दो लोगों की मौत मौके पर हुई, जबकि दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा. मृतकों में तीन नेपाली मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जबकि एक मृतक जिसकी पहचान जोगिंदर सिंह निवासी खोला गांव कोटखाई के रूप में हुई है. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

3 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज

कोटखाई के एसएचओ ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, इनमें से दो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान जान गंवाई. वहीं, तीन घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतकों और घायलों की पहचान करने में पुलिस जुटी है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. एएसपी संजीव गांधी ने बताया कि कोटखाई में 'एक पिकअप खाई में गिरी है, उसमें 4 लोगो की मौत हुई है पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.'

अब तक हुई 175 लोगों की मौत

कोटखाई में हुए इस हादसे पर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दुख जजाया है. प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब है. इस मानसून सीजन में 20 जून से लेकर अब तक प्रदेश में हुए सड़क हादसों में 175 लोगों की मौत हुई है. इनमें शिमला जिला में 20 लोगों की जान गई है. बरसात के इस मौसम में लोगों को सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी जाती है.

SHIMLA ROAD ACCIDENTKOTKHAI PIK UP ACCIDENTKOTKHAI ACCIDENTशिमला सड़क हादसाROAD ACCIDENT SHIMLA

