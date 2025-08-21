ETV Bharat / state

आपदा मित्र को गोली मारने का मामला, पुलिस ने हथियारों के साथ चार लोगों को किया अरेस्ट - AAPDA MITRA SHOT

हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में बीते दिनों आपदा मित्र को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी. (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 4:09 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में आपदा मित्र को गोली मारने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के पास से देशी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक देशी तमंचा भी मिला है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यह प्लान बनाया था. लेकिन अंधेरे के कारण धोखे से उन्होंने आपदा मित्र पर फायरिंग कर दी थी.

मरा हुआ समझकर भाग गए थे आरोपी: पुलिस ने बताया कि वारदात दो अगस्त रात को करीब 11 बजे के आसपास की है. आपदा मित्र शिवम पुत्र पुष्पेंद्र निवासी शनि चौक विकास कॉलोनी जगजीतपुर थाना कनखल रात में ड्यूटी जा रहे थे. आरोप है कि तभी गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर पर तीन से चार नकाबपोश लोगों ने उन्हें रोका. इसके बाद शिवम के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से पेट में गोली भी मारी थी. आरोपी, शिवम को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए थे.

पुलिस ने केस दर्ज कर की मामले की जांच: शिवम की पत्नी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की जांच की गई है.

पुलिस के हाथ आए दो आरोपी: पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास और गांवों में लगे करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चेक किया. पुलिस पूछताछ में पीड़ित शिवम ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है. पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर ही रही थी. तभी पुलिस को बिशनपुर कुंडी पथरी के दो लोगों नीतीश पुत्र तेलूराम और विक्की पुत्र पिन्टू राम निवासी ग्राम बिशनपुर के बारे में सूचना मिली. पुलिस ने 20 अगस्त की रात दोनों लोगों को एक देशी पिस्टल 32 बोर और एक तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है.

आरोपियों ने पुलिस को बताया सच: पूछताछ में नीतीश ने बताया कि उनकी गांव के ही पुरुषोत्तम नाम के व्यक्ति से जमीन को लेकर रंजिश चल रही है. पुरुषोत्तम ने जून 2025 में अपने साथियों के साथ उनके घर में घुसकर उसके माता-पिता को लाठी डंडे से पीटा था. जिससे वह आहत हुआ था. इसीलिए उसने अपने चाचा के बेटे विक्की (20), विशाल (25) और बुआ के बेटे शुभम के साथ मिलकर पुरुषोत्तम को जान से मारने की योजना बनाई.

पुरुषोत्तम की जगह शिवम को लगी गोली: पुलिस के अनुसार नीतीश को सूचना मिली थी कि दो अगस्त रात को करीब 9 बजे पुरुषोत्तम बाइक से कटारपुर चौक से गांव की तरफ आने वाला है. इसीलिए वे गांव की सुनसान सड़क पर पुरुषोत्तम का इंतजार कर रहे थे. तभी वहां से आपदा मित्र शिवम गुजर रहा था. शिवम की कद काठी पुरुषोत्तम की तरह लग रही थी. इसलिए उन्होंने जान से मारने की नीयत से शिवम पर फायर कर दिया. हालांकि जब आरोपी शिवम के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी गलत आदमी को गोली मार दी है और वो तुरंत भाग गए.

पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि घटना में संलिप्त अन्य आरोपितों विशाल पुत्र सत्यपाल और शुभम पुत्र शीशपाल को भी कटारपुर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया. आरोपित विशाल की बाइक, जिससे रैकी की गयी थी, उसे भी कब्जे में लिया गया है.

