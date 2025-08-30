ETV Bharat / state

सुकमा से 2 लाख का इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा बरामद - FOUR NAXALITES ARRESTED

माओवादी गोगुंडा के जंगल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे.

विस्फोटकों का जखीरा बरामद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 8:44 PM IST

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस और डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की. थाना केरलापाल इलाके के ग्राम गोगुण्डा से 1 इनामी सहित 4 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए 1 नक्सली मुचाकी देवा पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से माओवादियों के बारे में सूचना मिली थी. बताया गया था कि कुछ नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक सामग्री लेकर गोगुण्डा जंगल क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना के बाद थाना केरलापाल से डीआरजी और जिला बल की संयुक्त पार्टी सामसट्टी और आसपास के इलाके में सर्चिंग के लिए रवाना हुई. अभियान के दौरान सामसट्टी के पगडंडी रास्ते से चार नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए सभी माओवादियों की उम्र 22 से 40 साल के बीच है.

पकड़े गए माओवादियों के नाम

  • मुचाकी देवा, पिता स्व. भीमा, गोगुण्डा पंचायत, मिलिशिया कमांडर , इनाम 2 लाख.
  • मुचाकी गुड्डी उर्फ महेश, पिता भीमा, डीएकेएमएस सदस्य.
  • सोड़ी हिड़मा, पिता स्व. बोड्डा, मिलिशिया सदस्य.
  • सोड़ी देवा, पिता स्व. लक्खा, मिलिशिया सदस्य.

विस्फोटकों का जखीरा बरामद: नक्सलियों के कब्जे से 2 नग टिफिन बम (प्रत्येक लगभग 5 किलो वजन), 4 नग डेटोनेटर, 2 मीटर कोर्डेक्स वायर, 4 नग जिलेटिन रॉड, 15 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और 4 पेंसिल सेल बरामद किए गए. पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे इन विस्फोटकों को मौके पर प्लांट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे.

केरलापाल थाना: गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ थाना केरलापाल में अपराध क्रमांक 22/2025 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. सभी को 30 अगस्त को विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी उपलब्धि बताया.

