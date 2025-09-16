ETV Bharat / state

टिफिन बम के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार, सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है. थाना फुलबगड़ी पुलिस ने डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप) और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (छसबल) के साथ संयुक्त कार्रवाई कर चार सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए नक्सलियों के पास से 8 किलो का टिफिन बम, चार नग डेटोनेटर, तीन मीटर कॉर्डेक्स वायर, चार नग जिलेटिन रॉड, पंद्रह मीटर इलेक्ट्रिक तार, चार नग पेंसिल सेल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए. पकड़े गए माओवादी जंगल में जवानों को निशाना बनाने की फिराक में घूम रहे थे.

टिफिन बम के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार: सुकमा पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 15 सितंबर को थाना फुलबगड़ी से डीआरजी और जिला बल की संयुक्त टीम तथा कैम्प मुलेर से सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान पर रवाना हुआ. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों की गतिविधियों पर निगरानी और संभावित वारदात को रोकना था. जब सुरक्षा बलों की टीम ग्राम मुलेर के जंगल और पहाड़ी इलाके में गश्त कर रही थी, तभी चार संदिग्ध लोग जंगल में घूमते नजर आए. सुरक्षा बलों ने तुरंत घेराबंदी कर चारों लोगों को पकड़ लिया. पकड़े गए लोगों के पास विस्फोटक सामान बरामद किया गया.



पकड़े गए माओवादियों की हुई पहचान: पूछताछ में नक्सलियों की पहचान मुचाकी देवा, पिता स्वर्गीय भीमा (गोगुंडा पंचायत मिलिशिया सदस्य) के रुप में हुई. दूसरे नक्सली मुचाकी हिड़मा, पिता देवा (गोगुंडा पंचायत डीएकेएमएस सदस्य) के रुप मुें हुई. तीसरे नक्सली माड़वी कोसा, पिता स्वर्गीय माड़वी मल्ला (गोगुंडा पंचायत डीएकेएमएस सदस्य) के रुप में की गई. चौथे नक्सली की पहचान सोड़ी सुक्का, पिता देवा (गोगुंडा पंचायत डीएकेएमएस सदस्य) के रूप में हुई. सभी आरोपी ग्राम गोगुंडा इंतापारा, थाना केरलापाल, जिला सुकमा के रहने वाले हैं और प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.



आईईडी प्लांट करने की योजना: गिरफ्तार नक्सलियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे फुलबगड़ी और मुलेर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी प्लांट करने की योजना बना रहे थे. मौके से बरामद टिफिन बम और अन्य विस्फोटक सामग्री इसी उद्देश्य से रखी गई थी. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाना फुलबगड़ी में अपराध क्रमांक 06/2025 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.



कोर्ट में किया गया पेश: 16 सितंबर को सभी आरोपियों को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ यह कार्रवाई सुकमा जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की एक और बड़ी सफलता है.