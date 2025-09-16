ETV Bharat / state

अलवर: 4 माह पहले सहेली की जगह पेपर दिया, कांस्टेबल परीक्षा में फिंगरप्रिंट ने खोला राज

महिला अभ्यर्थी ने कुछ माह पहले सहेली की जगह बीएसटीसी की परीक्षा दी और खुद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने गई तो फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गया.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी
एनइबी पुलिस थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
अलवर: धौलपुर में कुछ दिन पहले प्री बीएसटीसी में सहेली की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर पेपर देना महिला अभ्यर्थी को तब भारी पड़ गया, जब अलवर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में खुद का फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो पाया और पकड़ी गई. महिला ने धौलपुर में प्री बीएसटीसी में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने की बात कबूल ली है. इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर धौलपुर पुलिस को भेजा.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रदेश में रविवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर से 20 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी पेपर देने अलवर जिले में पहुंचे. शहर के एनइबी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में महिला अभ्यर्थी का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पिंकी गुर्जर का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ. स्कूल प्रशासन ने सूचना कंट्रोल रूम को दी. इस पर एनइबी पुलिस पहुंची और अभ्यर्थी पिंकी गुर्जर से पूछताछ की. पिंकी ने सहेली की जगह धौलपुर में गत मई-जून में प्री बीएसटीसी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठने की बात कबूली. इस परीक्षा में उसकी सहेली आयुषी पास भी हो गई थी.

एएसपी कांबले बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: डमी अभ्यर्थी के केस से एसओजी को मिला बड़ा सुराग, ऐसे खुली एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल

जीरो एफआईआर : एसपी चौधरी ने बताया कि पिंकी रविवार को दूसरी पारी में कांस्टेबल भर्ती का पेपर देने एक केंद्र पर पहुंची थी, जहां बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जीवाड़ा खुल गया. अभ्यर्थी पिंकी गुर्जर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज कर धौलपुर पुलिस को भेजी है.

