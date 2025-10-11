ETV Bharat / state

पिरान कलियर में मां के साथ सो रहा चार महीने का मासूम गायब, पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का केस

अमरोहा से जियारत करने दरगाह साबिर पाक आया था परिवार : फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार घटना अब्दाल साहब रोड कलियर पर बीती रात की है. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के ज्योतिबाफुले नगर मोहल्ला कुरैशी निवासी जहीर आसरी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिरान कलियर में स्थित दरगाह साबिर पाक पर जियारत करने के लिए आए थे.

रुड़की: हरिद्वार जिले में रुड़की के पास पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक से एक बार चार महीने का मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. बताया जा रहा है कि यूपी के अमरोहा जिले का रहने वाला परिवार दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर में जियारत के लिए आया था, तभी उनका चार साल का मासूम गायब हो गया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रात को सोते हुए गायब हुआ चार महीने का मासूम: बताया गया है कि बीती रात वह अब्दाल साहब रोड पर एक दुकान के सामने खुले स्थान पर सो रहे थे. इसी दौरान जहीर की पत्नी भी अपने चार माह के बेटे अबूजर के साथ सोई हुई थी. जब सुबह जहीर चाय लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास से मासूम अबूजर गायब था. इसके बाद उन्होंने अबुजर की आसपास क्षेत्र में काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद घबराए पिता ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी और तहरीर देकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई.

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया: पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने बताया कि बच्चे के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

8 अक्टूबर को भी एक बच्चा लापता हो गया था: बता दें कि बीती 8 अक्टूबर को भी चार साल की मासूम (सबरीन) दरगाह क्षेत्र से लापता हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने उसे 10 घंटे के भीतर बरामद कर लिया था. पुलिस ने बताया कि सबरीन खेलता हुआ मां से अलग हो गया और एक महिला के पास पहुंच गया था.

पढ़ें---