झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क बनेगी फोरलेन, एनएचएआई ने दी मंजूरी - FOUR LANE ROAD BUILT

पलामू: झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क फोरलेन बनेगी. सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है. इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है. पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज को जोड़ने वाली सड़क को फोरलेन बनाने का आग्रह किया था.

पलामू के सांसद को 11 अगस्त को मंत्रालय से एक पत्र मिला था. इसी पत्र में सड़क को फोरलेन बनाने की मंजूरी की जानकारी दी गई है. सांसद विष्णुदयाल राम ने मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. दरअसल यह सड़क झारखंड के पलामू, गढ़वा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बलरामपुर को आपस में जोड़ेगी.

फिलहाल यह सड़क टू लेन है और जर्जर हालत में है. रोड बन जाने से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी की कनेक्टिविटी आपस में आसान हो जाएगी. पलामू सांसद की पहल पर रांची वाराणसी कॉरिडोर को आपस में जोड़ा जाएगा. पलामू सांसद लगातार नेशनल हाइवे और रेलवे को लेकर लोकसभा में भी आवाज उठाते रहे हैं, मंत्री से मुलाकात करते रहे हैं. डीपीआर तैयार होने के बाद गढ़वा-रामानुजगंज रोड के लिए टेंडर निकाला जाएगा और अगले कुछ महीनों में रोड बनकर तैयार हो जाएगा.