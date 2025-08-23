ETV Bharat / state

पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर; नानी-नाती समेत पांच लोगों की मौत, कार सवार मौके से फरार - PILIBHIT NEWS

घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती.

पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर
पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read

पीलीभीत : जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के विसेन गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, टेंपो जहानाबाद से अमरिया की ओर जा रहा था. तभी अमरिया की दिशा से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से सीधी टक्कर हो गई. हादसे में टेंपो चालक विजय (30), हमजा (2), राजदा (45), फरीदा और जानेसार (15) की मृत्यु हो गई. मृतकों में एक ही परिवार की नानी और नाती भी शामिल हैं, जिससे गांव का माहौल गमगीन है.

हादसे में परवेज, मुस्कान, सहरीना और फैजुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा सकता है.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि फॉर्च्यूनर के सभी एयरबैग खुल गए थे. हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. गांव में पांच मौतों की खबर लगते ही कोहराम मच गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जहानाबाद थाना प्रदीप बिश्नोई बताया कि हादसे के दौरान पांच लोगों की मौत हुई है. सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.

यह भी पढ़ें : मऊ में कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, ट्रक में कार टकराने से हुआ हादसा

पीलीभीत : जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के विसेन गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, टेंपो जहानाबाद से अमरिया की ओर जा रहा था. तभी अमरिया की दिशा से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से सीधी टक्कर हो गई. हादसे में टेंपो चालक विजय (30), हमजा (2), राजदा (45), फरीदा और जानेसार (15) की मृत्यु हो गई. मृतकों में एक ही परिवार की नानी और नाती भी शामिल हैं, जिससे गांव का माहौल गमगीन है.

हादसे में परवेज, मुस्कान, सहरीना और फैजुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा सकता है.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि फॉर्च्यूनर के सभी एयरबैग खुल गए थे. हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. गांव में पांच मौतों की खबर लगते ही कोहराम मच गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जहानाबाद थाना प्रदीप बिश्नोई बताया कि हादसे के दौरान पांच लोगों की मौत हुई है. सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.

यह भी पढ़ें : मऊ में कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, ट्रक में कार टकराने से हुआ हादसा

Last Updated : August 23, 2025 at 6:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PILIBHIT ROAD ACCIDENTPILIBHIT NEWSFOUR DIED IN PILIBHITMANY INJURED IN PILIBHITPILIBHIT NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.