पीलीभीत : जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के विसेन गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया. हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.





पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, टेंपो जहानाबाद से अमरिया की ओर जा रहा था. तभी अमरिया की दिशा से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से सीधी टक्कर हो गई. हादसे में टेंपो चालक विजय (30), हमजा (2), राजदा (45), फरीदा और जानेसार (15) की मृत्यु हो गई. मृतकों में एक ही परिवार की नानी और नाती भी शामिल हैं, जिससे गांव का माहौल गमगीन है.

हादसे में परवेज, मुस्कान, सहरीना और फैजुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा सकता है.





प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि फॉर्च्यूनर के सभी एयरबैग खुल गए थे. हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. गांव में पांच मौतों की खबर लगते ही कोहराम मच गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जहानाबाद थाना प्रदीप बिश्नोई बताया कि हादसे के दौरान पांच लोगों की मौत हुई है. सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है.



यह भी पढ़ें : मऊ में कुलपति और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत, ट्रक में कार टकराने से हुआ हादसा