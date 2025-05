ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ की बकुलाही नदी में डूबने से तीन बहनों समेत चार बच्चियों की मौत, मिट्टी निकालने गई थीं - FOUR GIRLS DIED IN PRATAPGARH

बच्चियां चूल्हे और घर में लेप लगाने के लिए मिट्टी निकालने के लिए नदी पर गई थीं. ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 3:44 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:16 PM IST 2 Min Read

प्रतापगढ़: चूल्हे की मिट्टी लाने के लिए बकुलाही नदी में गईं चार बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. इनमें तीन सगी बहने थीं. वहीं एक चचेरी बहन भी साथ गयी थी. गांव को लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने नदी की मिट्टी बेचने के लिए जेसीबी से खोदवाई थी. इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है. प्रतापगढ़ के एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि महेशगंज थाना क्षेत्र के डिहवा जलालपुर की रहने वाली तीन सगी बहनों समेत पड़ोस की लड़की की गुरुवार को बकुलाही नदी में डूबने से मौत हो गई. चारों बच्चियां चूल्हे और घर में लेप लगाने के लिए मिट्टी निकालने के लिए नदी किनारे गईं थीं. मिट्टी लेते समय गहरे पानी में डूबने से चारों की मौत हो गई. परिवार के लोगों से बात करते अधिकारी (Photo Credit- ETV Bharat) यह हादसा कुंडा कोतवाली के चेती सिंह का पुरवा में हुआ. साथ गई बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने किसी तरह बकुलाही नदी में डूबी स्वाति (13 वर्ष), संध्या (11 वर्ष), चांदनी (6 वर्ष) पुत्री जीतलाल और प्रियांशी (7 वर्ष) पुत्री पृथ्वीपाल को बाहर निकाला. तब तक चारों की सांसें थम चुकी थीं.

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि महेशगंज थानाक्षेत्र की नदी में गांव की एक परिवार की पांच बच्चियां मिट्टी लाने गई थीं. सभी नदी में नहाने लगीं. अचानक 4 बच्चियां गहरे पानी मे डूब गईं. एक बच्ची ने परिवार को सूचना दी. इसके बाद 4 बच्चियों के शव बरामद किये गये. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रशासन की तरफ से परिवार को जो भी सहायता हो सकेगी, की जाएगी. सीएम योगी ने जताया शोक, राजा भैया परिवार से मिलने पहुंचे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार बच्चियों की मौत पर शोक जताया. वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंडा से विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे. राजा भैया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे (Photo Credit- ETV Bharat) उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि बच्चियों के परिजनों को 4 लाख रुपये की शासकीय मदद दिलाई जाएगी. जनसत्ता दल परिवार को 1 लाख रुपये देगा. ये भी पढ़ें- स्कूल बस की टक्कर से 11 साल के बच्चे की मौत; भीड़ ने बस में आग लगायी, जमकर हंगामा

