लगातार बारिश से बढ़ा तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ा, खोले गए 4 फाटक, ग्रामीणों को किया गया अलर्ट

कोडरमा में भारी बारिश के कारण तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ा गया है, ज्यादा दबाव के कारण इसके चार गेट खोल दिए गए हैं.

TILAIYA DAM IN KODERMA
कोडरमा का तिलैया डैम (Etv Bharat)
Published : September 16, 2025 at 12:19 PM IST

कोडरमा: लगातार हो रही बारिश के बाद तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ गया है और डैम की सुरक्षा के मद्देनजर 4 फाटक खोल कर डैम के पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है. डीवीसी प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात साढ़े 9 बजे डैम के 4 गेट खोले गए हैं और प्रति सेकेंड 500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है.

लोगों को एलर्ट किया गया

डैम के फाटक खोले जाने से पहले सोमवार की शाम आसपास के गांव में माइकिंग के जरिये लोगों को एलर्ट कर दिया गया था, साथ ही कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद जिला प्रशासन को भी अलर्ट भेजा गया है.

कोडरमा में तिलैया डैम के चार गेट जल निकासी के लिए खोले गए (Etv Bharat)

आला अधिकारी रख रहे घटनाक्रम पर नजर

डीवीसी प्रबंधन ने लोगों को डैम और नदी से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे. जिला प्रशासन और डीवीसी के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं.

TILAIYA DAM IN KODERMA
तिलैया डैम से जल निकासी (Etv Bharat)

डैम पर ज्यादा दबाव के कारण खोले गए फाटक

फिलहाल तिलैया डैम का जलस्तर 1213.30 फीट है जबकि डैम का डेंजर वाटर लेवल 1218.06 फीट है, लेकिन डैम पर ज्यादा दबाव और मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एहतियात के तौर पर डैम के फाटक खोलकर पानी डिस्चार्ज करने का निर्णय केंद्रीय जल आयोग और मैथन डैम प्रबंधन के निर्देश पर लिया गया है.

'तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर था, इसलिए केंद्रीय जल आयोग और मैथन डैम प्रबंधन के निर्देश पर डैम के चार फाटक खोले गए हैं.' - सैयद महताब कादरी हेडल इंचार्ज, तिलैया डैम.

