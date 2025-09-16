ETV Bharat / state

लगातार बारिश से बढ़ा तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ा, खोले गए 4 फाटक, ग्रामीणों को किया गया अलर्ट

Published : September 16, 2025 at 12:19 PM IST

कोडरमा: लगातार हो रही बारिश के बाद तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ गया है और डैम की सुरक्षा के मद्देनजर 4 फाटक खोल कर डैम के पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है. डीवीसी प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात साढ़े 9 बजे डैम के 4 गेट खोले गए हैं और प्रति सेकेंड 500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है.

लोगों को एलर्ट किया गया

डैम के फाटक खोले जाने से पहले सोमवार की शाम आसपास के गांव में माइकिंग के जरिये लोगों को एलर्ट कर दिया गया था, साथ ही कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद जिला प्रशासन को भी अलर्ट भेजा गया है.

कोडरमा में तिलैया डैम के चार गेट जल निकासी के लिए खोले गए (Etv Bharat)

आला अधिकारी रख रहे घटनाक्रम पर नजर

डीवीसी प्रबंधन ने लोगों को डैम और नदी से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे. जिला प्रशासन और डीवीसी के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं.