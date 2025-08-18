ETV Bharat / state

हिरण का शिकार करने वाले 4 गिरफ्तार, फॉरेस्ट गार्ड पर की फायरिंग, हिरण के सिंग और चार देसी बंदूक बरामद - FIRING ON FOREST GUARD

बेतला नेशनल पार्क में शिकारियों ने फॉरेस्ट गार्ड पर फायरिंग की. मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Four deer hunters arrested for firing at forest guards in Betla National Park
पुलिस गिरफ्त में चार हिरण शिकारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read

पलामू: टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके से वन्य जीव का शिकार करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शिकारी के पास से चार देसी बंदूक भी बरामद हुआ है. आरोपियों ने हिरण का शिकार करने वाले एक बड़े नेटवर्क के बारे में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को जानकारी दी.

फॉरेस्ट गार्ड पर शिकारियों ने की फायरिंग

दरअसल, बेतला नेशनल पार्क के एंटी पोचिंग कैंप में फॉरेस्ट गार्ड संतोष कुमार एवं अन्य कर्मी तैनात थे. इसी क्रम में फॉरेस्ट गार्ड संतोष कुमार को गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब संतोष गोलीबारी वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो शिकारी फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच एक शिकारी ने संतोष कुमार को देख लिया और उस पर फायरिंग कर दी. हालांकि संतोष बाल-बाल बच गया.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ETV BHARAT)

उसने दोनों शिकारियों का पीछा करना शुरू कर दिया. अन्य कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और दोनों शिकारी पकड़े गए. दोनों की निशानदेही पर पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने बेतला नेशनल पार्क के चुंगरु गांव में भी छापेमारी की और मौके से दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से देसी बंदूक भी बरामद किया गया. जबकि पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने हिरण के सींग, बारूद और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे बरामद किए हैं.

शिकारी वन्य जीव का मांस बेचते हैं: पीटीआर उपनिदेशक

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि शिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड संतोष पर फायरिंग की थी. मामले में चुंगरु के रहने वाले लोधा मुंडा, लखन परहिया, सोम मुंडा और बलराम परहिया को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं. सभी हिरण और चीतल का शिकार कर उनका मांस बेचते हैं.

ये भी पढ़ें: कौन थी पहली बाघिन जिसकी हड्डियों को पहली बार आपस में जोड़ा गया, आज भी बेतला नेशनल पार्क में है मौजूद

215 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर सफारी! बेतला में 300 एकड़ में 2027 तक हो जाएगा तैयार

पलामू और लातेहार में जापानी तकनीक से तैयार किया जाएगा जंगल, बंजर जमीन पर आएगी हरियाली

पलामू: टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके से वन्य जीव का शिकार करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शिकारी के पास से चार देसी बंदूक भी बरामद हुआ है. आरोपियों ने हिरण का शिकार करने वाले एक बड़े नेटवर्क के बारे में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को जानकारी दी.

फॉरेस्ट गार्ड पर शिकारियों ने की फायरिंग

दरअसल, बेतला नेशनल पार्क के एंटी पोचिंग कैंप में फॉरेस्ट गार्ड संतोष कुमार एवं अन्य कर्मी तैनात थे. इसी क्रम में फॉरेस्ट गार्ड संतोष कुमार को गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब संतोष गोलीबारी वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो शिकारी फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच एक शिकारी ने संतोष कुमार को देख लिया और उस पर फायरिंग कर दी. हालांकि संतोष बाल-बाल बच गया.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ETV BHARAT)

उसने दोनों शिकारियों का पीछा करना शुरू कर दिया. अन्य कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और दोनों शिकारी पकड़े गए. दोनों की निशानदेही पर पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने बेतला नेशनल पार्क के चुंगरु गांव में भी छापेमारी की और मौके से दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से देसी बंदूक भी बरामद किया गया. जबकि पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने हिरण के सींग, बारूद और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे बरामद किए हैं.

शिकारी वन्य जीव का मांस बेचते हैं: पीटीआर उपनिदेशक

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि शिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड संतोष पर फायरिंग की थी. मामले में चुंगरु के रहने वाले लोधा मुंडा, लखन परहिया, सोम मुंडा और बलराम परहिया को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं. सभी हिरण और चीतल का शिकार कर उनका मांस बेचते हैं.

ये भी पढ़ें: कौन थी पहली बाघिन जिसकी हड्डियों को पहली बार आपस में जोड़ा गया, आज भी बेतला नेशनल पार्क में है मौजूद

215 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर सफारी! बेतला में 300 एकड़ में 2027 तक हो जाएगा तैयार

पलामू और लातेहार में जापानी तकनीक से तैयार किया जाएगा जंगल, बंजर जमीन पर आएगी हरियाली

For All Latest Updates

TAGGED:

बेतला नेशनल पार्कFIRING IN BETLA NATIONAL PARKBETLA NATIONAL PARKफारेस्ट गार्ड पर फायरिंगFIRING ON FOREST GUARD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.