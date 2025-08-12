भरतपुर : श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. श्री बांके बिहारी ट्रस्ट ने 16 अगस्त से 19 अगस्त तक चार दिवसीय भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी. साथ ही इस बार करीब 5 क्विंटल पंचामृत प्रसाद तैयार किया जाएगा और करीब 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं में आधी रात को बांटा जाएगा. मंदिर परिसर को फूल बंगले और रोशनी से सजाया जाएगा. किले में भी विशेष लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे पूरा शहर उत्सव की रंगत में डूब जाएगा.

पहला दिन : 101 लोग करेंगे अभिषेक : श्री बांके बिहारी ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश सिंघल ने बताया कि 16 अगस्त की शाम आयोजन की शुरुआत बच्चों की रूप सज्जा प्रतियोगिता से होगी. इसमें करीब 100 बच्चे भाग लेंगे और भगवान श्रीकृष्ण, राधा व अन्य पात्रों की वेशभूषा में मंच पर आएंगे. विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा. रात 11:30 बजे से ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होगा, जिसमें 101 श्रद्धालु शामिल होंगे. पंचामृत में 1 क्विंटल 21 किलो दूध, 1 क्विंटल दही, 81 किलो बूरा, शहद और घी का मिश्रण रहेगा. साथ ही 1 क्विंटल 21 किलो धनिए की पंजीरी तैयार की जाएगी. इस तरह करीब 5 क्विंटल प्रसाद बनाया जाएगा. रात 12 बजे 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को यह प्रसाद वितरित होगा. साथ ही मंदिर में फूल बंगला झांकी भी सजेगी, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होगी.

श्री बांके बिहारी ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश सिंघल (ETV Bharat Bharatpur)

दूसरा दिन : नंदोत्सव में होगी क्षय लुटाई : 17 अगस्त को मंदिर में पारंपरिक नंदोत्सव का आयोजन होगा. इस दौरान ठाकुर जी के जन्म की खुशी में भक्तों पर क्षय (प्रसाद और खिलौने) की लुटाई की जाएगी. नंदोत्सव की गूंज मंदिर से लेकर आस-पास के बाजारों तक रहेगी और वातावरण में भक्ति रस घुल जाएगा.

तीसरा दिन : बालिकाओं की नृत्य प्रतियोगिता : 18 अगस्त की शाम 5 बजे मंदिर प्रांगण में 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए नृत्य प्रतियोगिता आयोजित होगी. इसमें प्रतिभागी भजन, कृष्ण-लीला और रास लीला पर आधारित नृत्य प्रस्तुत करेंगी. विजेताओं को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार दिए जाएंगे.

बांके बिहारी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

चौथा दिन : बालिकाओं की नृत्य प्रतियोगिता (11-14 वर्ष) : 19 अगस्त को 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के बीच नृत्य प्रतियोगिता होगी. इस दिन का समापन पुरस्कार वितरण और भजन संध्या के साथ किया जाएगा.

भव्य सजावट और सुरक्षा इंतजाम : पूरे आयोजन के दौरान मंदिर और किला परिसर को भव्य फूल सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा. रात के समय मंदिर और आसपास का इलाका जगमगाएगा. ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश सिंघल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में दर्शन कर सकें. चार दिनों का यह उत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल का भी अवसर होगा. रूप सज्जा और नृत्य प्रतियोगिताओं से जहां बच्चों और बालिकाओं को मंच मिलेगा. वहीं, नंदोत्सव की लुटाई में हर उम्र के लोग भाग लेंगे. प्रसाद वितरण से लेकर फूल बंगला झांकी तक हर कार्यक्रम में भक्तिभाव का अद्भुत माहौल रहेगा.