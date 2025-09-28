ETV Bharat / state

675 साल पुरानी आस्था से जुड़ा मनसा माता मेला, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

बहरोड़: जिले के दहमी गांव में मनसा माता का चार दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया. शारदीय नवरात्रों के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले इस मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाकर आकर्षक बनाया गया है. माता रानी का दरबार भव्य रूप से सुसज्जित है. वहीं मंदिर परिसर में प्रसाद, पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं की स्टॉलें सज चुकी हैं, जहां श्रद्धालु श्रद्धा भाव से खरीदारी कर रहे हैं.

675 साल पुरानी कथा का महत्व: मंदिर के पुजारी परमानंद मिश्रा ने बताया कि करीब 675 साल पहले रत्ना नाम के एक बाबा को मनसा माता ने दर्शन दिए थे. माता ने उन्हें बताया कि वे उनकी ईस्ट देवी हैं और केर के पेड़ में प्रकट हुईं. रत्ना बाबा अविवाहित थे और माता की सेवा में जीवन व्यतीत करते रहे, जब उन्हें चिंता हुई कि उनकी संतान न होने के कारण भविष्य में माता की सेवा कौन करेगा, तो माता रानी पृथ्वी में समाने लगीं. उस समय बाबा ने माता का आंचल पकड़ लिया और उनसे वचन याद दिलाया. माता की कृपा से बाबा को तीन संतानें प्राप्त हुईं.