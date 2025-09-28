ETV Bharat / state

675 साल पुरानी आस्था से जुड़ा मनसा माता मेला, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

बहरोड़ के दहमी गांव में मनसा माता का चार दिवसीय लक्खी मेला शुरू. मंदिर आकर्षक फूलों से सजा.

मनसा माता का चार दिवसीय लक्खी मेला
मनसा माता का चार दिवसीय लक्खी मेला (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
बहरोड़: जिले के दहमी गांव में मनसा माता का चार दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया. शारदीय नवरात्रों के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले इस मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाकर आकर्षक बनाया गया है. माता रानी का दरबार भव्य रूप से सुसज्जित है. वहीं मंदिर परिसर में प्रसाद, पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं की स्टॉलें सज चुकी हैं, जहां श्रद्धालु श्रद्धा भाव से खरीदारी कर रहे हैं.

675 साल पुरानी कथा का महत्व: मंदिर के पुजारी परमानंद मिश्रा ने बताया कि करीब 675 साल पहले रत्ना नाम के एक बाबा को मनसा माता ने दर्शन दिए थे. माता ने उन्हें बताया कि वे उनकी ईस्ट देवी हैं और केर के पेड़ में प्रकट हुईं. रत्ना बाबा अविवाहित थे और माता की सेवा में जीवन व्यतीत करते रहे, जब उन्हें चिंता हुई कि उनकी संतान न होने के कारण भविष्य में माता की सेवा कौन करेगा, तो माता रानी पृथ्वी में समाने लगीं. उस समय बाबा ने माता का आंचल पकड़ लिया और उनसे वचन याद दिलाया. माता की कृपा से बाबा को तीन संतानें प्राप्त हुईं.

मनसा माता मेला
मनसा माता का मंदिर (ETV Bharat Behror)

लाखों श्रद्धालुओं की आस्था: पुजारी ने आगे बताया कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से लाखों भक्त मनसा माता के दर्शन करने आते हैं. माना जाता है कि माता रानी उनकी हर मन्नत पूरी करती हैं. इस बार विशेष तिथि योग के कारण मेला चार दिनों तक चलेगा. लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मेला कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

मनसा माता मेला
मेले में आते हैं लाखों भक्त (ETV Bharat Behror)

सुरक्षा और सुविधाएं: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर और आसपास CCTV कैमरे, LED लाइटें, बेरिकेडिंग, पीने के पानी की व्यवस्था, मोबाइल चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराई गई हैं. पार्किंग, विश्राम स्थलों और प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था भी की गई है. स्थानीय युवा मंडल और प्रशासनिक सहयोग से मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की गई है.

मनसा माता मेला
मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Behror)

