फरीदाबाद में 2 मुठभेड़ में 4 अपराधी गिरफ्तार, रंगदारी, हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में थे वांटेड

दोनों अपराधी उत्तर प्रदेश के हैं निवासी: सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि 27 सितम्बर को सुबह करीब 4 बजे अपराध शाखा सेक्टर-30 और सेंट्रल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की. पाली सूरजकुंड रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शशिकांत के पैर में गोली लगी. शशिकांत उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कोयलक का रहने वाला है.वह फिलहाल वह फरीदाबाद के सरस्वती कॉलोनी, सेहतपुर पल्ला एरिया में रह रहा था. इसी दौरान दूसरा आरोपी रोहित गिरफ्तार किया गया. वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के उचा गांव का निवासी है. वह फिलहाल फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में रह रहा है.

फरीदाबादः हरियाणा में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में वांछित 4 अपराधी पकड़े गए हैं. एक बड़खल-पाली रोड पर हुआ, जिसमें गैंगस्टर कमल भड़ाना के पैर में गोली लगी. वहीं उसके साथ एक अन्य अपराधी मनीष को गिरफ्तार किया गया. दूसरी मुठभेड़ सूरजकुंड रोड पर हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान शशिकांत के पैर में गोली लगी और रोहित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. फरीदाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त अपराध-2 वरूण कुमार दहिया ने प्रेस वार्ता कर दोनों मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

10-13 राउंड फायरिंग में 2 लोग पकड़े गएः पुलिस ने आरोपी शशिकांत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. हालांकि मुठभेड़ में आरोपियों द्वारा करीब 10-12 राउंड फायर किया गया, पुलिस ने हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब दिया. मौके से दो पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है.

मुठभेड़ में कमल भड़ाना को लगी गोलीः सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि रोहित से पूछताछ में सामने आया कि उनके अन्य साथी कमल भड़ाना और गोलू एक अन्य वारदात करने के लिए उनका इंतजार कर रहे है, जिसपर अपराध शाखा सेक्टर-30 प्रभारी, अपनी टीम और आरोपी को साथ लेकर बडखल पाली रोड नजदीक सैनिक कॉलोनी पहुंचे, जहां पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए जो पुलिस टीम के देख कर भागने लगे जिनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया. जवाबी कार्रवाई में कमल भड़ाना जो गांव मोहम्ताबाद का रहने वाला है लेकिन फिलहाल वह गाजीपुर रोड डबुआ कॉलोनी में रह रहा है. मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी. पुलिस टीम ने मौके पर कमल भड़ाना और मनीष को गिरफ्तार किया. कमल भड़ाना को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. मौके पर एक मोटरसाइकिल, तीन पिस्टल, तीन देशी कट्टे, एक मैगजीन और चार राउंड कारतूस बरामद किया गया है.

बड़े वारदात की तैयारी में था पूरा गैंग: सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि अप्रैल महीने में आरोपियों द्वारा न्यू जनता कॉलोनी के एक कपड़ा कारोबारी से रंगदारी मांगने की वारदात को अंजाम दिया गया था. सितम्बर माह में गाजीपुर रोड डबुआ कॉलोनी के एक घर में घुस कर फायर किया था. एक बुजुर्ग महिला को हथौड़ा मार कर घायल किया था, जिसमें पकड़े गए अपराधियों की पुलिस को तलाश थी. पूछताछ में पता चला कि अपराधी आज भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे.



ये है इनका क्राइम रिकार्डः अपराधिक रिकॉर्ड अनुसार कमल पर 15 मामले, शशिकांत पर 6 मामले और मनीष पर 4 मामले दर्ज हैं. कमल नवम्बर 2024 और शशिकांत अप्रैल 2024 में जेल से बाहर आया है. सभी आरोपी एक फिरौती और एक हत्या के प्रयास के मामले में वांछित थे. दोनों घायल अस्पताल में दाखिल है जिसकी स्थिति सामान्य है.

सब-इंस्पेक्टर को भी लगी गोली: इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार को भी गोली लगी. गनीमत यह रही कि वह बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे गोली जैकेट में ही फंस गई और वह सुरक्षित बच गए. पुलिस की इस तत्परता से बड़ी वारदात टल गई और चार अपराधियों को काबू में किया जा सका.