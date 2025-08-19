ETV Bharat / state

पलामू में आर्म्स सप्लायर समेत चार गिरफ्तार, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की थी योजना - ARMS SUPPLIER

पलामू में चार अपराधी पकड़े गए हैं. अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं.

Arms Supplier Arrested In Palamu
पलामू पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

पलामूः नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर कुख्यात आपराधिक गिरोह हमला करने वाले थे. हमला करने के लिए अपराधियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां मंगवाई थी. हमले से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक विदेशी पिस्टल, 9 एमएम पिस्टल की 50 गोलियां बरामद की हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने के लिए तीन से चार अपराधी योजना बना रहे हैं. इसी सूचना के आलोक में सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा के इलाके में पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में दो बाइक पर सवार चार संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया था. जिनकी तलाशी लेने पर हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं.

मौके से टाउन थाना क्षेत्र के मुस्लिम के रहने वाले शहजाद आलम, टीओपी 2 के पीछे इलाके के रहने वाले साहिल कुमार, अंबेडकर नगर के रहने वाले रोहित कुमार और चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाले फरहान कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस फायरिंग में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य कर रहे एक मजदूर जख्मी हुआ था. इस घटना में शामिल अपराधियों को सहजाद आलम ने हथियार उपलब्ध करवाया था.

एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चारों युवक नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे. पुलिस की छापेमारी में सीडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, इंस्पेक्टर सुरेश राम, सदर थाना प्रभारी लालजी सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

पलामूः नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर कुख्यात आपराधिक गिरोह हमला करने वाले थे. हमला करने के लिए अपराधियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां मंगवाई थी. हमले से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक विदेशी पिस्टल, 9 एमएम पिस्टल की 50 गोलियां बरामद की हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने के लिए तीन से चार अपराधी योजना बना रहे हैं. इसी सूचना के आलोक में सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा के इलाके में पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में दो बाइक पर सवार चार संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया था. जिनकी तलाशी लेने पर हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं.

मौके से टाउन थाना क्षेत्र के मुस्लिम के रहने वाले शहजाद आलम, टीओपी 2 के पीछे इलाके के रहने वाले साहिल कुमार, अंबेडकर नगर के रहने वाले रोहित कुमार और चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाले फरहान कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस फायरिंग में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य कर रहे एक मजदूर जख्मी हुआ था. इस घटना में शामिल अपराधियों को सहजाद आलम ने हथियार उपलब्ध करवाया था.

एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चारों युवक नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे. पुलिस की छापेमारी में सीडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, इंस्पेक्टर सुरेश राम, सदर थाना प्रभारी लालजी सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

राजस्थान पुलिस ने पलामू में मारा छापा, साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले दो लोग गिरफ्तार

गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया आत्मसमर्पण, संगठित आपराधिक गिरोह से झारखंड में सरेंडर करने वाला पहला सरगना!

पलामू में तैयार हुआ हाईटेक कंट्रोल रूम, 130 से ज्यादा इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

प्रेमिका के सामने प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

For All Latest Updates

TAGGED:

ARMS SUPPLIER ARRESTED IN PALAMUFOUR CRIMINALS ARRESTEDPALAMU POLICE ACTIONपलामू में चार अपराधी पकड़े गएARMS SUPPLIER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.