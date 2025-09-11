ETV Bharat / state

फर्जी एसीबी पदाधिकारी बनकर कर रहे थे वसूली, पहुंच गए सलाखों के पीछे

फर्जी एसीबी पदाधिकारी बन कर वसूली करने वाले शातिरों को हजारीबाग पुलिस ने धर दबोचा है.

Miscreants Arrested In Hazaribag
हजारीबाग पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
हजारीबाग: खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का पदाधिकारी बताकर ग्रामीणों से पैसे ऐंठने वाले चार आरोपियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से डुप्लीकेट आईकार्ड, चार जोड़े जूते और नंबर प्लेट पर एंटी करप्शन ब्यूरो लिखा एक वाहन जब्त किया है. इसकी पुष्टि एडिशनल एसपी अमित आनंद ने की है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तार आरोपियों में हजारीबाग के खिरगांव निवासी नंदुवीर राम, बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र निवासी महेश कुमार पासवान, चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के द्ववारी निवासी अयोध्या नारायण पासवान, हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलवार निवासी धनेश्वर राम शामिल है.

जानकारी देते हजारीबाग के एडिशनल एसपी अमित आनंद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मेडिकल स्टोर संचालकों से ऐंठ रहे थे रुपये

हजारीबाग के एडिशनल एसपी अमित आनंद ने बताया कि शिकायत मिली थी कि 9 सितंबर 2025 की शाम जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के ग्राम डांटो खुर्द में चार पहिया वाहन में सवार चार व्यक्ति खुद को एसीबी का अधिकारी बताकर दो मेडिकल स्टोर में छापेमारी की बात कहकर लाइसेंस चेक करने के नाम पर दुकानदारों से 10-10 हजार रुपये की वसूली कर रहे थे. आरोपियों ने फॉर्मल कपड़े पहने रखे थे, गले में नकली पहचान पत्र और पुलिस की तरह पैरों में लाल जूते थे. साथ ही आरोपियों की गाड़ी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का बोर्ड भी लगा हुआ था.

Miscreants Arrested In Hazaribag
बरामद जूते. (फोटो-ईटीवी भारत)

संदेह होने पर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने वाहन को रोक कर कटकमसांडी थाना को सूचना दी.जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की. इस दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही मौके से चारपहिया वाहन, फर्जी बोर्ड, चार नकली आईडी कार्ड, चार जोड़ी जूते, एक मुहर और 2500 रुपये नगद बरामद किए हैं.

Miscreants Arrested In Hazaribag
जब्त फर्जी आईकार्ड, मोबाइल और फर्जी प्लेट. (फोटो-ईटीवी भारत)

आरोपियों ने स्वीकार किया अपराध

एडिशनल एसपी ने बताया कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. हजारीबाग एडिशनल एसपी अमित कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है.

