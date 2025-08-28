चूरू : जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रा मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में राजस्थान के चार व्यापारियों की भी मौत हुई है. इनमें से 3 मृतक चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले हैं. मृतकों में दो सगे भाई हैं. परिवार ने बताया कि चारों करीब सात दिन पहले घूमने के लिए श्रीनगर गए थे. वहां से लौटने के बाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे. मंदिर मार्ग में अर्द्धकुंवारी मंदिर के पास मंगलवार दोपहर हादसे का शिकार हो गए.

चारों व्यापारी, नागौर-सुजानगढ़ में दुकानें : मेढ़ क्षत्रिय समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश सोनी ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण जान गंवाने वालों में अरविंद (35), अनिल (43), गजानंद (32) और नागौर जिले के संदीप (35) शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, अरविंद और अनिल सगे भाई थे, जबकि गजानंद और संदीप आपस में रिश्ते में भाई लगते थे. अरविंद की सुजानगढ़ के इंदिरा प्लाजा मार्केट में दुकान थी, जबकि उसका भाई अनिल नया बाजार में दुकान चलाता था. गजानंद की सारोठिया मार्केट में और संदीप की नागौर में दुकान थी.

मृतकों के बारे में जानकारी देते... (ETV Bharat Churu)

अर्धकुमारी मंदिर के पास हुआ था हादसा : उन्होंने बताया कि यह हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अर्द्धकुंवारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही सेकंड में बड़े-बड़े पत्थर अचानक नीचे आ गिरे और चारों श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए. बता दें कि जम्मू में मंगलवार को 24 घंटे से भी कम समय में 250 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. लगातार भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और घरों व खेतों में पानी भर गया है.

धौलपुर के एक युवक का शव बरामद, 2 लापता : धौलपुर से भी 5 दोस्त वैष्णे देवी गए थे, लेकिन मंगलवार को हादसे का शिकार हो गए. इसमें दो लोगों ने जैसे-तैसे जान बचाई, जबकि 3 पानी में बह गए. पानी में बहे युवकों में से एक का शव गुरुवार को बरामद कर लिया गया है. अन्य 2 युवकों की तलाश की जा रही है.