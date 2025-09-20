ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत, पुलिस के शिकंजे में सभी चार आरोपी

गोड्डा में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है.

Four boys arrested for accused of molesting minor girl in Godda
बोआरीजोर थाना भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 11:30 PM IST

गोड्डाः जिला के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. इसमें शामिल चार लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

जिला में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गांव में छाता मेला लगता है. शुक्रवार को नाबालिग यहां मेला देखने आई थी. शाम को वह अपने रिश्तेदार के घर बाघमारा गई थी. वहीं रात में उसके एक परिचित ने फोन करके उसे घर से बाहर बुलाया. युवक उसे बाइक पर बैठाकर खिजुरिया जंगल ले गया. जहां पहले से तीन अन्य युवक मौजूद थे. इसके बाद इन चारों ने मिलकर नाबालिग के साथ हैवानियत बरती.

नाबालिग को वापस छोड़ते समय पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी दिखी तो सभी आरोपी लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गये. पीड़िता ने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को परिजनों के साथ पीड़िता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. बता दें कि इस घटना में पीड़िता का एक परिचित भी शामिल है.

जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महेश हांसदा को गिरफ्तार किया. साथ ही उसकी निशानदेही पर तीन अन्य आरोपी अर्जुन मंडल, नागा अर्जुन मंडल और विनोद मुर्मू को भी गिरफ्तार कर लिया. एसडीपीओ महगामा चंद्रशेखर आजाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी आरोपी गिरफ्तारी हो गयी है. वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया है.

