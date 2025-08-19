ETV Bharat / state

पटना में कैसी रची जा रही साजिश..? अंबेडकर छात्रावास से 4 जिंदा बम बरामद, हिरासत में कई लोग - BOMBS FOUND IN PATNA

अंबेडकर छात्रावास से जिंदा बम और संदिग्ध सामग्री बरामद होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कैसी साजिश रची जा रही? पढ़ें खबर

bombs Found in Patna
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read

पटना : बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है. सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर छात्रावास में पुलिस ने छापेमारी कर 4 जिंदा बम सहित बम बनाने का सामान बरामद किया है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मौके से कई छात्रों और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है.

छात्रावास को घेरकर तलाशी : घटना की जानकारी मिलते ही पटना सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार, एएसपी, एसडीपीओ और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे छात्रावास को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, छापेमारी अभियान अब भी जारी है और छात्रावास के हर कमरे की गहन तलाशी ली जा रही है. पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई. अब पुलिस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी है.

bombs Found in Patna
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई : पटना सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अंबेडकर छात्रावास में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 जिंदा बम, आठ पैकेट बम बनाने के लिए उपयोग होने वाले बारूद, कांच और लोहे के कांटे के टुकड़े बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था. पुलिस ने मौके से बरामद सभी विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित जब्त कर लिया है.

''पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बम और विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होना था. छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना

bombs Found in Patna
छात्रावास से जिंदा बम मिला (ETV Bharat)

ये कैसी साजिश ? : पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए संदिग्धों में से चार आरोपी नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बम और बम बनाने का सामान छात्रावास में क्यों रखा गया था और इसके पीछे किसकी साजिश है.

ऑटो-बाइक जब्त : छापेमारी के दौरान पुलिस ने छात्रावास परिसर और उसके आसपास खड़े कई ऑटो और बाइक को भी जब्त किया है. सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि इन वाहनों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में किया जाता रहा होगा. इस सनसनीखेज खुलासे ने पटना सिटी में हड़कंप मचा दिया है.

Patna Ambedkar hostel
पटना का अंबेडकर छात्रावास (ETV Bharat)

इलाके में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी : अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल है. अंबेडकर छात्रावास के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है.

