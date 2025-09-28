ETV Bharat / state

पहले बाइक चोरी करते, फिर मालिकों को बड़ी राशि लेकर वापस लौटा देते थे, 4 गिरफ्तार

झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो बाइक चोर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 30 बाइक बरामद की है.

बाइक चोर गिरफ्तार
बाइक चोर गिरफ्तार (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 5:33 PM IST

झालावाड़: जिला पुलिस ने वाहन चोरों के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों से करीब 30 बाइक बरामद की है. पुलिस ने इस मामले में दो चोर व दो सहयोगी दलालों को भी गिरफ्तार किया है. दोनों दलाल वाहन चोरों के लिए दलाली का काम किया करते थे. वाहन चोरी किए जाने के बाद सक्रिय होकर उनके मालिकों से पैसा लेकर चोरों से वाहन उनके मालिकों को दिलाने का काम कर रहे थे.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में बीते दिनों हुई बाइक चोरी की घटनाओं के बाद डीएसपी हर्षराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली, सदर, झालरापाटन और बकानी पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. बाद में बाइक चोरी की वारदात वाली जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और नाकेबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की गई. पुलिस नाकेबंदी के दौरान 2 संदिग्धों को रोककर जब वाहनों के कागजों की जानकारी मांगी गई तो दोनों युवक जांच के दौरान वाहनों के कागज नहीं दिखा पाए. संदेह होने पर उन्हें डिटेन कर गहन पूछताछ की गई तो बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश हुआ.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (ETV Bharat Jhalawar)

इस पर पुलिस ने दोनों वाहन चोर सुरेश कंजर और विनोद कंजर निवासी जरेल को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उनकी निशानदेही पर क्षेत्र से चुराई गई कुल 30 बाइक बरामद की गई. आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई बाइक को वे दलालों के जरिए उन्हीं के मालिकों को बड़ी राशि लेकर वापस लौटा देते थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो दलालों वेदराज सिंह राजपूत और गजराज कंजर को भी गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य दलाल सोनू भील की भी तलाश की जा रही है.

BIKE THEFT CASE IN JHALAWARBIKES RECOVERED IN JHALAWARबाइक चोर गिरफ्तारBIKE THIEVES ARRESTED

