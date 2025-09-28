ETV Bharat / state

पहले बाइक चोरी करते, फिर मालिकों को बड़ी राशि लेकर वापस लौटा देते थे, 4 गिरफ्तार

झालावाड़: जिला पुलिस ने वाहन चोरों के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों से करीब 30 बाइक बरामद की है. पुलिस ने इस मामले में दो चोर व दो सहयोगी दलालों को भी गिरफ्तार किया है. दोनों दलाल वाहन चोरों के लिए दलाली का काम किया करते थे. वाहन चोरी किए जाने के बाद सक्रिय होकर उनके मालिकों से पैसा लेकर चोरों से वाहन उनके मालिकों को दिलाने का काम कर रहे थे.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में बीते दिनों हुई बाइक चोरी की घटनाओं के बाद डीएसपी हर्षराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली, सदर, झालरापाटन और बकानी पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. बाद में बाइक चोरी की वारदात वाली जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और नाकेबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की गई. पुलिस नाकेबंदी के दौरान 2 संदिग्धों को रोककर जब वाहनों के कागजों की जानकारी मांगी गई तो दोनों युवक जांच के दौरान वाहनों के कागज नहीं दिखा पाए. संदेह होने पर उन्हें डिटेन कर गहन पूछताछ की गई तो बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश हुआ.