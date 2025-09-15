ETV Bharat / state

दिल्ली के दक्षिणी जिले से चार अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी वीजा-पासपोर्ट फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़

पिछले 15 दिनों में दक्षिणी पुलिस ने नशाखोरी व एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन पर 3 केस दर्ज किए और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

दक्षिणी जिले से चार अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार
दक्षिणी जिले से चार अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार
ETV Bharat Delhi Team

September 15, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीजा और पासपोर्ट फर्जीवाड़ा करने वाले चार अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से लैपटॉप, कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और नकली यात्रा दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

डीसीपी साउथ रेंज अंकित चौहान ने बताया कि पुलिस के अनुसार हाल ही में 10 सितंबर को छतरपुर इलाके से दो अफ्रीकी नागरिकों- बेंजामिन इजुचुक्वु और कूलिबाली मरियम (कोट डी आईवोर) को 355 ग्राम हाई-ग्रेड कोकीन के साथ पकड़ा गया था. जांच में इनके वीजा फर्जी पाए गए. पूछताछ में पता चला कि यह फर्जी वीजा उत्तर दिल्ली के बुराड़ी-संत नगर इलाके में रहने वाले न्वाचुक्वू बेंजामिन नामक व्यक्ति से बनवाए थे.

डीसीपी साउथ रेंज अंकित चौहान

चार अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार: तकनीकी निगरानी व सुरागों के आधार पर पुलिस ने बुराड़ी से चार और अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया. इनकी पहचान न्वाचुक्वू बेंजामिन, इमैनुअल इफेयानिचुक्वु, पॉल ओलिसामेका और प्रेशियस ओसासेरे के रूप में हुई है. इनके पास से 1 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंटर, 3 पेन ड्राइव, 7 मोबाइल फोन, 2 पासबुक, 5 एटीएम/डेबिट कार्ड, 6 नकली पासपोर्ट/वीजा और 17,000 रुपये नकद बरामद किए गए.

फर्जी वीजा-पासपोर्ट फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़: मुख्य आरोपी न्वाचुक्वू बेंजामिन 2017 में अवैध रूप से भारत आया और ओवरस्टे कर रहे अफ्रीकी नागरिकों के लिए नकली वीजा बनाने लगा. वह पासपोर्ट स्कैन कर डिजिटल तरीके से नकली वीजा पेज तैयार करता व उन्हें पासपोर्ट पर चिपका देता है. इसके लिए वह प्रति वीजा 2,000–3,000 रुपये वसूलता था. साथ ही वह ऑनलाइन धोखाधड़ी भी करता था, जिसमें यूरोपीय नागरिकों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर भारतीयों को कस्टम में फंसे सामान का झांसा देकर ठगा करता था.

गिरफ्तार आरोपियों का संक्षिप्त विवरण:

  • न्वाचुक्वू बेंजामिन (33 वर्ष, नाइजीरिया) — 2017 से भारत में रह रहा, वीजा अवधि समाप्त.
  • इमैनुअल इफेयानिचुक्वु (34 वर्ष, नाइजीरिया) — 2020 से भारत में रह रहा, वीजा अवधि समाप्त.
  • पॉल ओलिसामेका (37 वर्ष, नाइजीरिया) — 2020 से भारत में रह रहा, वीजा अवधि समाप्त.
  • प्रेशियस ओसासेरे (38 वर्ष, नाइजीरिया) — 2020 से भारत में रह रही, वीजा अवधि समाप्त.

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी: पिछले 15 दिनों में दक्षिणी जिला पुलिस ने नशाखोरी व एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 3 केस दर्ज किए और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया. कुल 73.804 किलो गांजा, 01 टीएसआर और 354.8 ग्राम कोकीन बरामद की जा चुकी है. पुलिस ने बताया कि इस सफल कार्रवाई के लिए टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.

