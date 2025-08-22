लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात चार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. यह तबादले प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं. पहले PCS अधिकारी अनुराग प्रसाद, जो पहले महोबा में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब सहायक निदेशक (सूचना) के रूप में नियुक्त किया गया है.

इस नई भूमिका में वे सूचना विभाग में अपनी सेवाएं देंगे और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों को संभालेंगे. दूसरे PCS अधिकारी आत्रेय मिश्र को सहायक निदेशक से पदोन्नत करते हुए निदेशक, राज संपत्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश बनाया गया है. इस महत्वपूर्ण पद पर वे राज्य की संपत्ति से संबंधित नीतियों और प्रबंधन का कार्य देखेंगे. उनकी यह नियुक्ति प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है.

तीसरे अधिकारी रजत वर्मा, जो पहले बांदा में उप जिलाधिकारी थे, अब आगरा में उप जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे. आगरा जैसे महत्वपूर्ण जिले में उनकी नियुक्ति से स्थानीय प्रशासन को और सुदृढ़ करने की उम्मीद है. चौथे अधिकारी आदेश सिंह को महोबा का उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वे अनुराग प्रसाद की जगह लेंगे और महोबा के प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे.

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने बताया कि इन तबादलों से प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और दक्षता आने की उम्मीद है. सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि योग्य अधिकारियों को सही समय पर उचित जिम्मेदारियां देकर जनसेवा को और बेहतर किया जा सकता है. सभी अधिकारियों को उनकी नई भूमिकाओं के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं.



यह भी पढ़ें- बुंदेलखंड में 4250 तालाब हुए गायब; हाईकोर्ट ने यूपी के सात डीएम को दिया नोटिस, जानें पूरा मामला