हाईकोर्ट से रिश्वत प्रकरण में विधायक जयकृष्ण पटेल सहित चार को मिली जमानत

बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित चार आरोपियों को रिश्वत प्रकरण में जमानत मिल गई है.

MLA Jaikrishna Patel
राजस्थान हाईकोर्ट
Published : August 14, 2025 at 7:44 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा में उठाए गए सवालों को वापस लेने के बदले रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित तीन अन्य को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश चारों आरोपियों जयकृष्ण पटेल, उससे चचेरे भाई और सहयोगी विजय कुमार सहित दो अन्य लक्ष्मण सिंह व जगराम मीणा की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए.

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा और अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता करीब साढ़े तीन माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. प्रकरण में एसीबी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. अभी तक मुकदमा चलाने के लिए विधानसभा स्पीकर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है. ऐसे में उन्हें अनावश्यक जेल में रखने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें: रिश्वत प्रकरण में विधायक पटेल सहित चार के खिलाफ आरोप पत्र पेश

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी विधायक पर विधानसभा में पूछे गए सवाल को वापस लेने के बदले रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस तरह का अपराध किया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है. गौरतलब है कि मामले में परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी एमएलए ने टोडाभीम में स्थित उसकी खानों को लेकर विधानसभा में सवाल लगाए थे. इस सवालों को वापस लेने के लिए विधायक 2.50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने विधायक सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

