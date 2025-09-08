ETV Bharat / state

1 करोड़ की लूट का खुलासा : पूर्व सेल्समैन था मास्टरमाइंड, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

बाड़मेर: जिले की सीमावर्ती गडरा रोड में बीते दिनों एक मेडिकल व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को बरामद किया है. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने सोमवार को पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का खुलासा किया. एसपी मीना ने बताया कि गडरा रोड में बीते दिनों एक घर में हुई लूट की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू की. मुख्य आरोपी पहले उसी व्यापारी की मेडिकल दुकान पर काम करता था. उसी ने अन्य मेडिकल दुकानों पर काम करने वाले अपने साथियों के साथ मिलकर करीब एक महीने से इसकी प्लानिंग की थी. आरोपी घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक के रास्ते गाड़ी छोड़कर गागरिया पहुंचे. व्यापारी के बेटे के गुजरात जाने वाली रात को ही तीन आरोपी बाड़मेर शहर से बस से आए. रात में उन्होंने परिवार के सदस्यों के हाथ-पैर बांधकर सोने-चांदी के जेवरात और नकद रुपए लूट लिए. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से मौके की तस्दीक करवाने के साथ-साथ लूट के माल की बरामदगी का प्रयास कर रही है. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना (ETV Bharat Barmer)