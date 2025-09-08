ETV Bharat / state

1 करोड़ की लूट का खुलासा : पूर्व सेल्समैन था मास्टरमाइंड, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

बाड़मेर में मेडिकल व्यापारी के घर हुई एक करोड़ की लूट के मामले में पूर्व कर्मचारी समेत चारों आरोपी गिरफ्तार.

Robbery at businessmans house
लूट के आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
बाड़मेर: जिले की सीमावर्ती गडरा रोड में बीते दिनों एक मेडिकल व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को बरामद किया है. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने सोमवार को पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का खुलासा किया.

एसपी मीना ने बताया कि गडरा रोड में बीते दिनों एक घर में हुई लूट की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू की. मुख्य आरोपी पहले उसी व्यापारी की मेडिकल दुकान पर काम करता था. उसी ने अन्य मेडिकल दुकानों पर काम करने वाले अपने साथियों के साथ मिलकर करीब एक महीने से इसकी प्लानिंग की थी. आरोपी घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक के रास्ते गाड़ी छोड़कर गागरिया पहुंचे. व्यापारी के बेटे के गुजरात जाने वाली रात को ही तीन आरोपी बाड़मेर शहर से बस से आए. रात में उन्होंने परिवार के सदस्यों के हाथ-पैर बांधकर सोने-चांदी के जेवरात और नकद रुपए लूट लिए. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से मौके की तस्दीक करवाने के साथ-साथ लूट के माल की बरामदगी का प्रयास कर रही है.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: बाड़मेर में घरवालों को बंधक बनाकर लूटी नकदी व गहने

मीना ने बताया कि चारों लुटेरे मेडिकल दुकानों पर काम करते हैं. पूछताछ में यह बात सामने आई है कि कम वेतन पाने वाले इन सेल्समैन कर्मचारियों ने आलीशान जीवन जीने के लिए फिल्मी अंदाज में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस आरोपियों से इस मामले में गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस वारदात में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके. उल्लेखनीय है कि जिले के सीमावर्ती गडरा रोड के मुख्य बाजार स्थित एक घर में यह बड़ी डकैती 4 सितंबर को सामने आई थी. तीन सितंबर की रात को लुटेरों ने घर की छत का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. अंदर जाते ही उन्होंने बुजुर्ग दंपती और उनकी बेटी के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंधक बना लिया. पिस्तौलनुमा वस्तु की नोक पर एक बच्चे को निशाना बनाकर परिवार के लोगों को धमकाया और चुप रहने के लिए कहा.

इसके बाद उन्होंने घर में रखे 40-45 तोला सोना, 50-60 किलो चांदी के आभूषण और 1.25 लाख रुपए नकद लूटने के बाद फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित व्यापारी उतमचंद की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की, जिसके बाद उन्हें सफलता मिली है.

