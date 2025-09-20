ETV Bharat / state

गवाही देने जा रहे मां-बेटे की कार से कुचलकर की थी हत्या; षड्यंत्र में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार

बारां में जमीन विवाद के चलते कोर्ट जा रहे मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

doule murder accused arrested
हत्या के आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
बारां: जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच सालों से चली आ रही रंजिश के कारण एक घटना में गुरुवार को अटरू रोड स्थित भूलभुलैया चौराहे पर कार से कुचलकर मां-बेटे की हत्या के मामले तथा हत्या के षड्यंत्र में शामिल चार आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 18 सितंबर को कोटडी पाठेड़ा निवासी सुखबीर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया था कि वह और उसकी भाभी चन्द्रकला, बेटा संजय व उसकी मां रुकमणी बाई दो बाइकों से पेशी के लिए बारां में अदालत जा रहे थे. भूलभुलैया चौराहे से आगे बागेश्वर ढाबा के सामने रोंग साइड से एक कार आई, जिसने संजय व उसकी मां रुकमणी बाई की मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी. इससे संजय व उसकी मां मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए. उसके बाद कार में बैठे अपराधियों ने कार को दो-तीन बार आगे-पीछे करके दोनों के ऊपर चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

रिपोर्ट में बताया गया कि उनके परिवार और पुरुषोत्तम मीणा, शिशुपाल मीणा, चन्द्रप्रकाश मीणा और चन्द्रमोहन मीणा के परिवार के बीच आपसी रंजिश चल रही है. उसी रंजिश के चलते इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर कार में सवार विनोद उर्फ मोनू मीणा पुत्र पुरुषोत्तम मीणा,नीरज लश्करी, देशराज बैरवा व गोलू बैरवा ने जानबूझकर कार से संजय व रुकमणी को कुचलकर हत्या कर दी और कार को भगाकर ले गए. एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पुरुषोत्तम मीणा, चन्द्रमोहन मीणा, चन्द्रप्रकाश मीणा व शिशुपाल मीणा निवासी कोटड़ी पाठेड़ा को गिरफ्तार कर लिया.

जमीन को लेकर था विवाद, पहले भी हो चुकी हत्या: एसपी ने बताया कि कोटड़ी पाठेड़ा में मीणा समाज के दो परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर काफी सालों से रंजिश चली आ रही थी. इस रंजिश की वजह से वर्ष 2019 में स्वर्गीय रामकुंवार के परिजनों ने आरोपी पुरुषोत्तम मीणा के भाई मुकुट की हत्या कर दी थी. उसके बाद पुरुषोत्तम ने रामकुंवार व कजोड़मल के लोगों के साथ गंभीर मारपीट की. दोनों परिवारों की तरफ से आपस में करीब 10 प्रकरण दर्ज हुए थे. मुकुट मीणा की हत्या के आरोपियों की जमानत होने के बाद पुनः दोनों परिवारों में करीब एक-दो महीने पूर्व से तनातनी व गाली-गलौज का सिलसिला चल रहा था.

पेशी पर आ रहे थे बारां: उन्होंने बताया कि मृतक संजय व उसकी मां रुकमणी बाई तथा फरियादी सुखबीर एवं उसकी भाभी चन्द्रकला पूर्व में चल रहे इन्हीं प्रकरणों में गवाही देने के लिए बारां अदालत जा रहे थे. आरोपी भी उसी प्रकरण में न्यायालय बारां में पेश होने जा रहे थे. आरोपियों ने हत्या का षड्यंत्र रचते हुए घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए कार से टक्कर मारकर संजय व रुकमणी को कुचलकर उनकी हत्या कर दी. आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीन दिन का पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्राप्त किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है तथा शेष मुख्य अभियुक्तों की तलाश जारी है.

