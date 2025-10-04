ETV Bharat / state

मेरठ में व्हाट्सएप ग्रुप पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर के साथ मार्च निकालने का मैसेज भेजा, पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना सरूरपुर पर दर्ज किया गया था मुकदमा.

मेरठ में चार लोग गिरफ्तार.
मेरठ में चार लोग गिरफ्तार. (Photo credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:58 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 8:04 PM IST

मेरठ : जिले में सरुरपुर पुलिस ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और मार्च निकाले जाने का मैसेज वायरल करने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपियों ने लोगों को उकसाने की भी कोशिश की. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील व ऑडियो क्लिप भी वायरल की थी.

व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा मैसेज : मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि नगर पंचायत खिवाई के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर 'आई लव मोहम्मद' के नाम से पम्पलेट और पोस्टर के साथ सरकार विरोधी प्रदर्शन, मार्च निकाले जाने की योजना का प्रचार-प्रसार किया गया था. आरोपियों की ओर से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया था. जिस पर थाना सरूरपुर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

खिवाई कस्बे के ही रहने वाले हैं आरोपी : उन्होंने बताया कि सीओ सरधना के कुशल नेतृत्व में थाना सरूरपुर पुलिस ने माहौल खराब करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जिनमें फैज उर्फ गय्यूर (उम्र 20 वर्ष) पुत्र कय्यूम, नफीस (23 वर्षीय) पुत्र शकील, आबिद (59 वर्षीय) पुत्र हनीफ और मोहम्मद लुकमान (35 वर्षीय) पुत्र अफसर को गिरफ्तार किया गया है. सभी खिवाई कस्बे के ही रहने वाले हैं.

एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिले में आपसी भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, पुलिस उनसे सख्ती से पेश आएगी.


यह भी पढ़ें : 'आई लव मुहम्मद' विवाद: सीएम योगी की टिप्पणियों से नाराज बीजेपी के मुस्लिम नेता ने दी इस्तीफे की धमकी

