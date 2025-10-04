ETV Bharat / state

मेरठ में व्हाट्सएप ग्रुप पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर के साथ मार्च निकालने का मैसेज भेजा, पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

Published : October 4, 2025

मेरठ : जिले में सरुरपुर पुलिस ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और मार्च निकाले जाने का मैसेज वायरल करने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपियों ने लोगों को उकसाने की भी कोशिश की. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील व ऑडियो क्लिप भी वायरल की थी.



व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा मैसेज : मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि नगर पंचायत खिवाई के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर 'आई लव मोहम्मद' के नाम से पम्पलेट और पोस्टर के साथ सरकार विरोधी प्रदर्शन, मार्च निकाले जाने की योजना का प्रचार-प्रसार किया गया था. आरोपियों की ओर से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया था. जिस पर थाना सरूरपुर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.



