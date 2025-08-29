ETV Bharat / state

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमला मामला; कोर्ट ने चार आरोपियों को किया दोष मुक्त - DHANANJAY SINGH ATTACK CASE

2002 में वाराणसी में धनंजय सिंह पर चलाई गई थी गोलियां, अपर जिला जज ने सुनाया फैसला

Published : August 29, 2025 at 8:37 PM IST

वाराणसी: पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह पर वाराणसी में 2002 को हुए हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने चार हमलावरों को गैंगस्टर केस में दोष मुक्त कर दिया है. अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है. अदालत में संदीप सिंह और संजय सिंह रघुवंशी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह और वरुण प्रताप सिंह ने अपना पक्ष रखा था.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तरफ से गोसाईगंज एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दर्ज एफआईआर के अनुसार, 4 अक्टूबर 2002 को जौनपुर में पूर्व सांसद, तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर जौनपुर लौट रहे थे. जैसे ही कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे थे, तभी बोलोरो गाड़ी से अभय सिंह अपने चार-पांच साथियों के साथ धनंजय सिंह पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे थे. इस घटना में धनंजय सिंह उनके गनर, ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हुए थे. अचानक गोलियां चलने से भगदड़ मची थी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया था. इस बीच मौके पर सभी हमलावर फरार हो गए थे.

धनंजय सिंह की तरफ से गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने संदीप, संजय, विनोद और सत्येंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिस पर आज सबूत न मिलने की वजह से गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए चार लोगों को दोष मुक्त करार दिया है.

अभय सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले ही एमएलसी विनीत सिंह दोष मुक्त हो चुके थे. उसी आधार बनाकर कोर्ट ने सबूत के अभाव में चार लोगों को गैंगस्टर मामले में दोष मुक्त करार किया है.

