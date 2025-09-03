ETV Bharat / state

AI के जमाने में कलम-दवात के जादू को जिंदा रखे है लखनऊ की ये अनोखी दुकान; फाउंटेन पेन के हर मर्ज का होता यहां इलाज - STORY OF FOUNTAIN PEN

कभी फाउंटेन पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं, बल्कि एक पहचान थी. लोग इसे स्टेट्स सिंबल मानते थे. इसका होना एक रॉयल एहसास कराता था.

Etv Bharat
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 12:56 PM IST

5 Min Read

लखनऊ: आज से करीब 20-30 साल पहले पेन का बड़ा क्रेज हुआ करता था. उस समय हम कलम-दवात के साथ शब्दों को कागजों पर उकेरना सीखते थे. फिर जमाना बॉलपेन का आया और फाउंटेनपेन धीरे-धीरे लोगों के हाथ से छूटते चले गए. इसकी कई वजह रहीं लेकिन, आज हम इन कारणों की नहीं, लखनऊ की उस अनोखी दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इन फाउंटेनपेन के हर मर्ज का इलाज हो जाता है.

फाउंटेन पेन लिखने का साधन नहीं, एक एहसास है: कभी फाउंटेन पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं था, बल्कि पहचान थी. लोग अपनी कोट या शेरवानी की जेब में इसे लगाकर चलते थे और इसे स्टेट्स सिंबल मानते थे. लखनऊ के अमीनाबाद की यह दुकान उसी जमाने की याद दिलाती है, जहां पेन सिर्फ पेन नहीं, बल्कि किस्सों और यादों का खजाना था. यह दुकान सिर्फ एक मरम्मतखाना नहीं है, बल्कि एक विरासत है, जहां स्याही और कागज के बीच रिश्तों की महक अब भी जिंदा है.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ के अमीनाबाद में कलम के जादूगर: लेकिन, आज के डिजीटल और AI युग में फाउंटेन पेन के कुछ ही शौकीन हैं. इन्हीं शौकीनों की खातिर-नवाजी लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित एक छोटी सी दुकान करती है. कलम की सांस बचाए रखने वाली ये दुकान 80 साल से यहां स्थापित है और तीसरी पीढ़ी के सौरभ मिश्रा अपनी जादूगरी से हर बिगड़े फाउंटेन पेन का इलाज फ्री में कर देते हैं. शर्त बस इतनी होती है कि दुकान से कोई पेन जरूर खरीदें.

छोटी सी दुकान में डेढ़ लाख रुपए तक के पेन: अमीनाबाद में हनुमान मंदिर गेट के पास सौरभ मिश्रा की यह छोटी-सी दुकान उनके दादा ने शुरू की थी. दादा के बाद पिता और अब सौरभ इसे संभाल रहे हैं. सौरभ बताते हैं कि उनके यहां वर्तमान में 10 रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक के पेन हैं. दादा जी ने हमें यह हुनर दिया. उसी का कमाल है कि आज हम दुनिया के सबसे कीमती से कीमती पेन रिपेयर करते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फाउंटेन पेन का युग लौट रहा: सौरभ बताते हैं कि अभी तक हमने सबसे महंगा फाउंटेन पेन 3 लाख रुपए का बेचा है. जो वाटरमेलन कंपनी का था और फुल गोल्ड पर था. फाउंटेन पेन का शौक अब फिर से लौट रहा है. जहां कभी फाउंटेन पेन की डिमांड सिर्फ 10% रह गई थी, वहीं आज करीब 40% लोग फिर से फाउंटेन पेन अपनाने लगे हैं. फाउंटेन पेन का प्रयोग आज नेता, बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटी साइन करने के लिए करते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फाउंटेन पेन यानी रॉयल एहसास: सौरभ बताते हैं कि फाउंटेन पेन का जादू सिर्फ उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके एहसास में छिपा है. हाथ में पकड़ते ही उसका वजन, लिखावट की नर्मी और स्याही की खुशबू, सब मिलकर एक रॉयल अहसास कराते हैं. यही वजह है कि बड़े अधिकारी, नेता और मंत्री अपने हस्ताक्षर फाउंटेन पेन से करना पसंद करते हैं. महंगे पेन अकसर गिफ्ट में दिए जाते हैं और शान के प्रतीक माने जाते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

छोटी से दुकान के बड़े कारनामे: इसी अमीनाबाद में मोहम्मद नईम की भी एक छोटी-सी दुकान है. उनके दादा दानिश महल बुक डिपो पर बैठा करते थे, जहां देशभर के लेखक और कवि अपनी कलमें लेकर पहुंचते थे. नईम बताते हैं, हमारे पास आज भी घड़ी वाला पेन मौजूद है, जो 80 के दशक में खूब चला था. फाउंटेन पेन की हर खराबी का इलाज अमीनाबाद के हनुमान मंदिर वाली दुकान पर है, चाहे निब बदलना हो, फीडर साफ करना हो या नई इंक डालनी हो.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में सिर्फ 2 जगह होती कलमों की मरम्मत: उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ लखनऊ और प्रयागराज में असल मायनों में कलम की मरम्मत होती है. उनके पास एक ऐसा पेन है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख से ज्यादा होगी. 80 के दशक में सऊदी अरब में एयरलाइंस के मैनेजर ने हमारे पिता को यह पेन तोहफे में दिया था, जो आज भी उसी चमक के साथ मौजूद है.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्राहकों की जुबानी: बाराबंकी के बिलाल अहमद का कहना है, सस्ती कलमें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन खास पेन सिर्फ इसी दुकान पर मिलती हैं. ऑफिसर क्लास लोग ज्यादातर यही पेन इस्तेमाल करते हैं. हम भी यहां से कीमती पेन खरीदते हैं. ग्राहक मुर्तजा हसनैन बताते हैं कि उन्हें यहां की रेंज सबसे खास लगती है. जो भी पेन चाहिए होता है, उसका ऑर्डर देते हैं और दुकान वाले मंगवा देते हैं. यह भरोसा दूसरी जगह नहीं मिलता.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने प्रकार के होते हैं फाउंटेन पेन: सौरभ मिश्रा बताते हैं कि कई प्रकार के पेन होते हैं, जिसमें कैलीग्राफी के पेन अलग होते हैं. फाउंटेन पेन की कीमत अलग-अलग होती है. हमारे पास 3 लाख तक के पेन मिल जाते हैं, जिन्हें ऑर्डर देने पर हम उसे मंगवाते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पेन की मरम्मत करने भी यहां आते हैं. अलग-अलग धातु के भी हमारे पास पेन हैं. अलग-अलग प्रकार की लकड़ियों के पेन भी हैं. पत्थर, सोना, चांदी, लोहे, पीतल के पेन भी हैं.

ये भी पढ़ेंः BHU में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास; मेडिटेशन और आयुर्वेद के सहारे सुधर रही जीवन शैली

लखनऊ: आज से करीब 20-30 साल पहले पेन का बड़ा क्रेज हुआ करता था. उस समय हम कलम-दवात के साथ शब्दों को कागजों पर उकेरना सीखते थे. फिर जमाना बॉलपेन का आया और फाउंटेनपेन धीरे-धीरे लोगों के हाथ से छूटते चले गए. इसकी कई वजह रहीं लेकिन, आज हम इन कारणों की नहीं, लखनऊ की उस अनोखी दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इन फाउंटेनपेन के हर मर्ज का इलाज हो जाता है.

फाउंटेन पेन लिखने का साधन नहीं, एक एहसास है: कभी फाउंटेन पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं था, बल्कि पहचान थी. लोग अपनी कोट या शेरवानी की जेब में इसे लगाकर चलते थे और इसे स्टेट्स सिंबल मानते थे. लखनऊ के अमीनाबाद की यह दुकान उसी जमाने की याद दिलाती है, जहां पेन सिर्फ पेन नहीं, बल्कि किस्सों और यादों का खजाना था. यह दुकान सिर्फ एक मरम्मतखाना नहीं है, बल्कि एक विरासत है, जहां स्याही और कागज के बीच रिश्तों की महक अब भी जिंदा है.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ के अमीनाबाद में कलम के जादूगर: लेकिन, आज के डिजीटल और AI युग में फाउंटेन पेन के कुछ ही शौकीन हैं. इन्हीं शौकीनों की खातिर-नवाजी लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित एक छोटी सी दुकान करती है. कलम की सांस बचाए रखने वाली ये दुकान 80 साल से यहां स्थापित है और तीसरी पीढ़ी के सौरभ मिश्रा अपनी जादूगरी से हर बिगड़े फाउंटेन पेन का इलाज फ्री में कर देते हैं. शर्त बस इतनी होती है कि दुकान से कोई पेन जरूर खरीदें.

छोटी सी दुकान में डेढ़ लाख रुपए तक के पेन: अमीनाबाद में हनुमान मंदिर गेट के पास सौरभ मिश्रा की यह छोटी-सी दुकान उनके दादा ने शुरू की थी. दादा के बाद पिता और अब सौरभ इसे संभाल रहे हैं. सौरभ बताते हैं कि उनके यहां वर्तमान में 10 रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक के पेन हैं. दादा जी ने हमें यह हुनर दिया. उसी का कमाल है कि आज हम दुनिया के सबसे कीमती से कीमती पेन रिपेयर करते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फाउंटेन पेन का युग लौट रहा: सौरभ बताते हैं कि अभी तक हमने सबसे महंगा फाउंटेन पेन 3 लाख रुपए का बेचा है. जो वाटरमेलन कंपनी का था और फुल गोल्ड पर था. फाउंटेन पेन का शौक अब फिर से लौट रहा है. जहां कभी फाउंटेन पेन की डिमांड सिर्फ 10% रह गई थी, वहीं आज करीब 40% लोग फिर से फाउंटेन पेन अपनाने लगे हैं. फाउंटेन पेन का प्रयोग आज नेता, बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटी साइन करने के लिए करते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फाउंटेन पेन यानी रॉयल एहसास: सौरभ बताते हैं कि फाउंटेन पेन का जादू सिर्फ उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके एहसास में छिपा है. हाथ में पकड़ते ही उसका वजन, लिखावट की नर्मी और स्याही की खुशबू, सब मिलकर एक रॉयल अहसास कराते हैं. यही वजह है कि बड़े अधिकारी, नेता और मंत्री अपने हस्ताक्षर फाउंटेन पेन से करना पसंद करते हैं. महंगे पेन अकसर गिफ्ट में दिए जाते हैं और शान के प्रतीक माने जाते हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

छोटी से दुकान के बड़े कारनामे: इसी अमीनाबाद में मोहम्मद नईम की भी एक छोटी-सी दुकान है. उनके दादा दानिश महल बुक डिपो पर बैठा करते थे, जहां देशभर के लेखक और कवि अपनी कलमें लेकर पहुंचते थे. नईम बताते हैं, हमारे पास आज भी घड़ी वाला पेन मौजूद है, जो 80 के दशक में खूब चला था. फाउंटेन पेन की हर खराबी का इलाज अमीनाबाद के हनुमान मंदिर वाली दुकान पर है, चाहे निब बदलना हो, फीडर साफ करना हो या नई इंक डालनी हो.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में सिर्फ 2 जगह होती कलमों की मरम्मत: उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ लखनऊ और प्रयागराज में असल मायनों में कलम की मरम्मत होती है. उनके पास एक ऐसा पेन है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख से ज्यादा होगी. 80 के दशक में सऊदी अरब में एयरलाइंस के मैनेजर ने हमारे पिता को यह पेन तोहफे में दिया था, जो आज भी उसी चमक के साथ मौजूद है.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्राहकों की जुबानी: बाराबंकी के बिलाल अहमद का कहना है, सस्ती कलमें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन खास पेन सिर्फ इसी दुकान पर मिलती हैं. ऑफिसर क्लास लोग ज्यादातर यही पेन इस्तेमाल करते हैं. हम भी यहां से कीमती पेन खरीदते हैं. ग्राहक मुर्तजा हसनैन बताते हैं कि उन्हें यहां की रेंज सबसे खास लगती है. जो भी पेन चाहिए होता है, उसका ऑर्डर देते हैं और दुकान वाले मंगवा देते हैं. यह भरोसा दूसरी जगह नहीं मिलता.

लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन.
लखनऊ के अमीनाबाद की अनोखी दुकान के कीमती फाउंटेन पेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने प्रकार के होते हैं फाउंटेन पेन: सौरभ मिश्रा बताते हैं कि कई प्रकार के पेन होते हैं, जिसमें कैलीग्राफी के पेन अलग होते हैं. फाउंटेन पेन की कीमत अलग-अलग होती है. हमारे पास 3 लाख तक के पेन मिल जाते हैं, जिन्हें ऑर्डर देने पर हम उसे मंगवाते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पेन की मरम्मत करने भी यहां आते हैं. अलग-अलग धातु के भी हमारे पास पेन हैं. अलग-अलग प्रकार की लकड़ियों के पेन भी हैं. पत्थर, सोना, चांदी, लोहे, पीतल के पेन भी हैं.

ये भी पढ़ेंः BHU में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास; मेडिटेशन और आयुर्वेद के सहारे सुधर रही जीवन शैली

For All Latest Updates

TAGGED:

FOUNTAIN PEN REPAIRING SHOPAMINABAD LUCKNOW PEN REPAIRING SHOPLUCKNOW NEWSUP NEWSSTORY OF FOUNTAIN PEN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.