ETV Bharat / state

दिल्ली के हरिनगर में मल्टी-लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास, ग्रीन मोबिलिटी मिशन को मिलेगी मजबूती

हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हरिनगर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के पहले मल्टी-लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया. यह डिपो राजधानी की ग्रीन मोबिलिटी मिशन को नई दिशा देगा. साथ ही आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘सेवा पखवाड़ा 2025’ के तहत आयोजित हुआ.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डिपो में 384 इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग, 81 ईवी चार्जिंग स्टेशन और लगभग 2 लाख वर्ग फुट का वाणिज्यिक क्षेत्र होगा, जिसे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है. यहां 324 कार व 104 दोपहिया वाहनों की पार्किंग, 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, 170 केएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व वर्षा जल संचयन की सुविधा भी होगी.

रेखा गुप्ता ने ये भी बताया कि यह परियोजना सिर्फ एक बस डिपो नहीं बल्कि ग्रीन व क्लीन दिल्ली की नींव है. भाजपा की सरकार अगले साल इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 तक करेगी, जिससे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी.

मैं दिल्ली की बेटी हूं किसी से डरती नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ''मैं दिल्ली की बेटी हूं किसी से डरती नहीं हूं. जनता की सेवा के लिए 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन काम करूंगी.'' मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डीटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया और आश्वासन दिया कि सरकार पेंशन और रोजगार संबंधी मुद्दों के दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है. इसके साथ ही शादीपुर डिपो में कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियां विकसित करने की भी घोषणा की.

दो साल में पूरा होगा काम: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना डीटीसी को नई पहचान दिलाएगी. उन्होंने बताया कि डिपो का निर्माण 420 करोड़ रूपये की लागत से दो साल में पूरा किया जाएगा. यहां बसों को केवल 40 मिनट में पूरी तरह चार्ज करने की क्षमता होगी.

ये भी पढ़ें:

  1. DTC के बस डिपो होंगे मल्टीलेवल, यात्रियों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं
  2. तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत
  3. DTC की 'U-Special' बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, जानिए क्या है इनकी खासियत
  4. दिल्ली में फिर लौटी DTC की 'U-स्पेशल' बसें, जानिए कितना होगा किराया और कहां मिलेगा पास?

For All Latest Updates

TAGGED:

DTC BUS DEPOT HARI NAGARELECTRIC BUS DEPOT IN DELHIहरिनगर इलेक्ट्रिक बस डिपोमल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपोELECTRIC BUS DEPOT IN HARI NAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.