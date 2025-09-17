ETV Bharat / state

पलामू में इंडोर स्टेडियम की रखी गई आधारशिला, 3 करोड़ की लागत से होगा तैयार, वित्त मंत्री बोले- काफी फायदेमंद होने वाला है

पलामू: पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के नावाटोली में हाईटेक इंडोर स्टेडियम की मंगलवार को आधारशिला रखी गई है. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी है. इस दौरान मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम में अरुणा शंकर एवं नगर आयुक्त जावेद हुसैन मौजूद रहे.

इस इंडोर स्टेडियम का निर्माण 3 करोड़ 84 लाख 23 हजार 318 रुपये की लागत से किया जाना है. इंडोर स्टेडियम में आउटर वॉलीबॉल कोर्ट, एक आउटर स्विमिंग पूल रहेगा. स्टेडियम के ग्राउंड फ्लोर पर योग सह ध्यान केन्द्र, एक वीआईपी लाउंज, दो बैडमिंटन कोर्ट, एक वेटिंग रूम, झारखंड संस्कृति भीत्तचित्र एवं प्रथम तल पर दो बैडमिंटन कोर्ट, एक थ्रीडी गेम्स, दो चेस, दो स्नूकर, दो टेबल टेनिस और एक जिम बनाया जाएगा.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है. इंडोर स्टेडियम में बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेडियम के रखरखाव और इसकी मॉनीटरिंग के लिए मेंबरशिप का भी प्रावधान किया जाना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है.

मौके पर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि स्टेडियम में कराटा खेल खेलने का भी प्रावधान हो, ये सुनिश्चित करें. ताकि कराटे प्रेमियों को भी उचित प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके. इनडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य 22 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है. पलामू सांसद ने कहा कि आम लोगों के सुविधाओं के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है.