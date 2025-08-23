ETV Bharat / state

बांदा के अटल आवासीय विद्यालय में फैला वायरल फीवर; 40 छात्र बीमार, 4 दिन से आ रहा बुखार - VIRAL FEVER IN BANDA

अटल आवासीय विद्यालय बुखार पीड़ित छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं. स्थिति कंट्रोल में है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए गये 40 छात्र (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 3:28 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read

बांदा: जिले के एक अटल आवासीय विद्यालय में वायरल फीवर के कारण 40 छात्र एक साथ बीमार हो गए. सभी छात्रों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिलने के बाद उनको शनिवार को जिला अस्पताल लाया गया. यहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयां दी गईं.

हाल जानने बड़े अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे: सूचना मिलने पर सीएमओ, एसडीएम और एएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां पर उन्होंने छात्रों का हाल जाना और बेहतर इलाज करने के चिकित्सकों को निर्देश दिए.

जानकारी देते सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार (Video Credit- ETV Bharat)

छात्र विकास कुमार ने बताया कि लगभग 4 दिनों में वायरल फीवर से पीड़ित छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ गई. शनिवार तक लगभग 40 छात्र इसकी चपेट में आ गए.

विद्यालय में वायरल फीवर का प्रकोप: मामला सदर तहसील क्षेत्र के अछरौड़ गांव में स्थित अटल आवासीय विद्यालय का है. यहां पर पिछले 4 दिनों में वायरल फीवर से कई छात्र बीमार हो गए. शिक्षक पुष्पराज सिंह ने कहा कि शनिवार को 40 छात्रों को लेकर जिला अस्पताल आये हैं. यहां पर सभी छात्रों का उपचार किया गया है. विद्यालय में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की एक टीम विद्यालय गयी थी: इस मामले को लेकर सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों को वायरल फीवर हो गया है. सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचे छात्र (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके पहले विद्यालय में भी एक स्वास्थ्य टीम को भेजकर सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और दवाएं बांटी गई थीं. स्थिति चिंताजनक नहीं है और सभी छात्रों की हालत सामान्य है.

यह भी पढ़ें- यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

बांदा: जिले के एक अटल आवासीय विद्यालय में वायरल फीवर के कारण 40 छात्र एक साथ बीमार हो गए. सभी छात्रों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिलने के बाद उनको शनिवार को जिला अस्पताल लाया गया. यहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयां दी गईं.

हाल जानने बड़े अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे: सूचना मिलने पर सीएमओ, एसडीएम और एएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां पर उन्होंने छात्रों का हाल जाना और बेहतर इलाज करने के चिकित्सकों को निर्देश दिए.

जानकारी देते सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार (Video Credit- ETV Bharat)

छात्र विकास कुमार ने बताया कि लगभग 4 दिनों में वायरल फीवर से पीड़ित छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ गई. शनिवार तक लगभग 40 छात्र इसकी चपेट में आ गए.

विद्यालय में वायरल फीवर का प्रकोप: मामला सदर तहसील क्षेत्र के अछरौड़ गांव में स्थित अटल आवासीय विद्यालय का है. यहां पर पिछले 4 दिनों में वायरल फीवर से कई छात्र बीमार हो गए. शिक्षक पुष्पराज सिंह ने कहा कि शनिवार को 40 छात्रों को लेकर जिला अस्पताल आये हैं. यहां पर सभी छात्रों का उपचार किया गया है. विद्यालय में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की एक टीम विद्यालय गयी थी: इस मामले को लेकर सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों को वायरल फीवर हो गया है. सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचे छात्र (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके पहले विद्यालय में भी एक स्वास्थ्य टीम को भेजकर सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और दवाएं बांटी गई थीं. स्थिति चिंताजनक नहीं है और सभी छात्रों की हालत सामान्य है.

यह भी पढ़ें- यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

Last Updated : August 23, 2025 at 3:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FORTY STUDENT FELL ILLBANDA ATAL RESIDENTIAL SCHOOLACHRAUR VILLAGE OF SADAR TEHSILVIRAL FEVER IN BANDA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.