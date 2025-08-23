बांदा: जिले के एक अटल आवासीय विद्यालय में वायरल फीवर के कारण 40 छात्र एक साथ बीमार हो गए. सभी छात्रों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिलने के बाद उनको शनिवार को जिला अस्पताल लाया गया. यहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयां दी गईं.

हाल जानने बड़े अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे: सूचना मिलने पर सीएमओ, एसडीएम और एएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां पर उन्होंने छात्रों का हाल जाना और बेहतर इलाज करने के चिकित्सकों को निर्देश दिए.

जानकारी देते सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार (Video Credit- ETV Bharat)

छात्र विकास कुमार ने बताया कि लगभग 4 दिनों में वायरल फीवर से पीड़ित छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ गई. शनिवार तक लगभग 40 छात्र इसकी चपेट में आ गए.

विद्यालय में वायरल फीवर का प्रकोप: मामला सदर तहसील क्षेत्र के अछरौड़ गांव में स्थित अटल आवासीय विद्यालय का है. यहां पर पिछले 4 दिनों में वायरल फीवर से कई छात्र बीमार हो गए. शिक्षक पुष्पराज सिंह ने कहा कि शनिवार को 40 छात्रों को लेकर जिला अस्पताल आये हैं. यहां पर सभी छात्रों का उपचार किया गया है. विद्यालय में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है.

अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की एक टीम विद्यालय गयी थी: इस मामले को लेकर सीएमओ डॉ. विजेंद्र कुमार ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों को वायरल फीवर हो गया है. सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया.

एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचे छात्र (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके पहले विद्यालय में भी एक स्वास्थ्य टीम को भेजकर सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और दवाएं बांटी गई थीं. स्थिति चिंताजनक नहीं है और सभी छात्रों की हालत सामान्य है.

